Fact checked

Cuesta imaginar echando un escueto vistazo a nuestro alrededor cómo podría un dron gestionar una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada de cualquier recurso sanitario. Como tampoco preveíamos a corto plazo que la inteligencia artificial abriera una brecha tan pronunciada en distintos ámbitos sociales, con oportunidades y desafíos para los gobiernos, proveedores y las comunidades. Pero esa realidad está llegando de la mano de diferentes proyectos a nivel mundial.

En nuestro país, ERLab es el único grupo de investigación vinculado a la investigación en patologías urgentes. Está formado por profesionales asistenciales de las Urgencias Hospitalarias, de Urgencias de Atención Primaria y de áreas extrahospitalarias. Como ha señalado Oriol Yuguero Torres, «en estos momentos estamos realizando dos proyectos competitivos y otros pequeños proyectos que tienen como objetivo mejorar nuestra asistencia a los pacientes que atendemos en todo el proceso urgente».

Pero lo cierto es que la inteligencia artificial (IA) ofrece grandes expectativas para mejorar la prestación de atención de salud y la medicina en todo el mundo, siempre y cuando la ética y los derechos humanos ocupen un lugar central en su concepción, despliegue y utilización.

El informe, titulado Ethics and governance of artificial intelligence for health (ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud), es el resultado de dos años de consultas celebradas por un grupo de expertos internacionales nombrados por la OMS.

«Como toda nueva tecnología, la inteligencia artificial ofrece grandes posibilidades para mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo; ahora bien, como toda tecnología, también puede utilizarse indebidamente y causar daño», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Este nuevo e importante informe proporciona a los países una valiosa guía sobre la manera de aumentar al máximo los beneficios de la IA, al tiempo que se minimizan sus riesgos y se evitan sus trampas».

En este sentido, ya existen aplicaciones que permiten hacer el seguimiento de pacientes en el domicilio tras el alta en Urgencias, afirma Yuguero Torres, al matizar que al igual que hay herramientas «basadas en la IA que ayudan a detectar la fragilidad en pacientes que acuden a los servicios de emergencias y así programar seguimientos en el domicilio. De hecho, en los próximos años habrá más recursos», afirma.

Drones

Así, volviendo a los drones, estos aparatos que están sirviendo como guías fotográficas, creadores de imágenes e incluso, con vinculación a sistemas bélicos, en un futuro cercano, serán utilizados para emergencias sanitarias.

Esta aplicación podría fomentar su uso para controlar a pacientes con traumatismos craneoencefálicos (TCE), en la prevención de complicaciones tras el paso del paciente por las urgencias hospitalarias, o mejorar la administración de una medicación utilizando estos drones.

«En el IRBLleida, estamos trabajando en esa aplicación, con la que esperamos evitar la observación del paciente en Urgencias, mejorar su comodidad y prevenir la aparición de complicaciones como el delirium. Si esta iniciativa funciona, será muy importante porque los TCE en gente mayor son muy frecuentes», ha explicado Yuguero a la revista de la Universidad Oberta de Cataluña.

Uno de los desarrollos más llamativos para los drones sería sin duda contribuir a través de esta tecnología a reducir las cifras de mortalidad por parada cardiorrespiratoria, al portar desfibriladores con los que se puedan iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Una forma de agilizar tiempos hasta la llegada de los técnicos de urgencias.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y la detección de enfermedades; facilitar la atención clínica; reforzar la investigación en el ámbito de la salud y el desarrollo de medicamentos, y apoyar diversas intervenciones de salud pública, como la vigilancia de la morbilidad, la respuesta a los brotes, la gestión de los sistemas de salud y la adaptación de los drones como sistemas tecnológicos para la salud.

La IA también podría permitir que los pacientes tuvieran un mayor control de su propia atención de salud y comprendieran mejor la evolución de sus necesidades. Además, podría facilitar el acceso a los servicios de salud en los países con escasos recursos y las comunidades rurales, donde los pacientes a menudo tienen dificultades para acceder a los agentes de salud o al personal médico.

Agencia de IA en España

El pasado 22 de agosto, se daba luz verde al Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial como paso previo a la creación de un organismo que, ubicado en La Coruña, profundice en el control de este amplio ecosistema de empresas que se prevé trabajen en torno a esta nueva herramienta cuyos límites se quieran acotar. Pero en realidad, ¿cómo afectará a nuestro sistema de Salud?

La inteligencia artificial (IA) está modificando el cuidado de la salud y se comienza con la práctica médica en todo el mundo. Las últimas estimaciones indican que sus inversiones a nivel global, solo en este sector, se acercarán a los 36 mil millones en 2025, lo que supone un crecimiento del 50% con respecto a 2018. En combinación con la telemedicina, la IA puede desempeñar un papel importante en la mejora y ampliación del acceso de la población al sistema de salud pública.