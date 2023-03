La nueva combinación de medicamentos que podría reducir los tumores de pulmón

Fact checked

Las investigaciones científicas son importantísimas para que la calidad de vida de los seres humanos siga mejorando a corto y largo plazo. Recientemente, mucho se está hablando de la combinación de medicamentos que podría reducir los tumores de pulmón en los ratones y podría ser usada también en las personas. Los estudios sobre este hallazgo fueron publicados en la revista Science Advances, según recoge Europa Press.

En concreto, los profesionales descubrieron que al combinar dos fármacos comunes como el trametinib, ya aprobado por la EMA y la FDA, y el entinostat -aún en ensayos clínicos-, podrían combatir la producción de tumores en los pulmones de los ratones y otros seres vivos.

Combinación de medicamentos que podría reducir los tumores de pulmón

Este informe, que hace hincapié en la lucha contra el cáncer de pulmón no microcítico mutado con LKB1, concluye que la personalización debería ser indispensable en los tratamientos contra el cáncer del futuro. Es decir, una terapia por cada paciente con esta enfermedad.

La idea de los expertos es contar con una serie de remedios cuyos efectos dominen, tanto por sí solos como combinados, y suministrarlos oportunamente a los seres humanos una vez que hayan analizado el diagnóstico de cáncer de pulmón o cualquier otra variedad de cáncer.

Considerando los patrones genéticos y moleculares específicos, se pueden recomendar tratamientos dirigidos y mucho más concretos. Lamentablemente esta posibilidad no está avanzada para todos los cánceres, pero sí especialmente en el caso del cáncer de pulmón.

Los pormenores de los estudios

Las pruebas fueron realizadas por Reuben Shaw, catedrático del Instituto Salk, y Lillian Eichner, profesora de la Universidad Northwestern, quienes pudieron obtener evidencias contundentes de que estos fármacos combinados reducen los tumores de pulmón en los roedores.

«Nuestros hallazgos demuestran que hay una manera de dirigirse a estos casos utilizando fármacos aprobados por la FDA o que ya están en ensayos clínicos», comentaron los expertos. Además advirtieron que «para los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas con la mutación LKB1, los tratamientos estándar de quimioterapia e inmunoterapia no son eficaces». Y he ahí el mayor problema a la hora de combatirlos.

Para desarrollar una terapia contra la mutación LKB1, los investigadores recurrieron a las histonas desacetilasas o HDAC, unas proteínas relacionadas con el crecimiento de los tumores y la metástasis del cáncer en las células, lo que supondría el puntapié inicial para su aprobación en personas. De confirmarse los primeros ensayos positivos, este hito podría ser clave frente al cáncer de pulmón.