La aparición de una nueva variante del virus de la gripe A (H3N2) ha disparado los contagios en España, llevando la incidencia hasta los 112,2 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque la vacuna continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones, esta variante presenta ligeras modificaciones genéticas que le permiten sortear parcialmente los anticuerpos generados por la vacunación.

Para entender mejor qué está ocurriendo y cómo protegernos, OKSALUD ha entrevistado a la Noelia Rodríguez Blanco, vicedecana de Enfermería y directora de Ciencias de la Salud del Campus Alicante (UEV).

PREGUNTA.- ¿Qué características diferencian a esta nueva variante H3N2 y por qué está generando un aumento tan rápido de contagios en España?

RESPUESTA.- La nueva variante H3N2 se diferencia por cambios en su estructura -mutaciones en la proteína hemaglutinina- que la hacen menos reconocible para la inmunidad previa y la vacuna actual. Además, se transmite con más facilidad, lo que ha adelantado la temporada y acelerado los contagios. Esta variante no es más grave, pero sí que puede causar más ingresos por el aumento de casos. De ahí, la importancia de estar vacunados de forma previa.

En cuanto a los síntomas son los habituales y la vacuna sigue siendo fundamental para reducir complicaciones y hospitalizaciones, aunque de momento no se ha visto un mayor número de ingresos que en otras temporadas de gripe. Por lo tanto, a nivel comunitario hay más casos, menos casos graves y también, estamos viendo menos casos de VRS (virus respiratorio sincitial) por la campaña vacunal a los adultos que se está realizando en muchas comunidades autónomas de forma simultánea a la de gripe. Lo que sí debemos insistir los profesionales sanitarios y docentes, es que la cobertura vacunal todavía es baja, por lo que es importante hacer un llamamiento a la vacunación de todos los grupos especial riesgo.

P.- ¿Hasta qué punto los cambios genéticos de esta variante pueden reducir la eficacia de la vacuna estacional? ¿Debemos preocuparnos?

R.- No, es esperable que alguna variante escape a la vacuna. La vacuna contra la gripe sigue siendo la mejor protección disponible, aunque el virus que circula este año (subclado K) muestra algunas diferencias respecto a la cepa incluida en la vacuna, lo que podría reducir un poco su eficacia, pero sigue ayudando a prevenir casos graves y hospitalizaciones. La vacuna sigue siendo una herramienta esencial para prevenir la complicaciones de la infección.

P.- ¿Qué población está más expuesta a sufrir cuadros graves con esta variante y qué recomendaciones específicas deben seguir?

R.- Las personas más vulnerables son mayores de 70 años, personas con inmunosupresión severa, pacientes con enfermedades crónicas graves (cardiovasculares, respiratorias, renales, neurológicas, diabetes, obesidad mórbida, cáncer), embarazadas y personas institucionalizadas.

Respecto a las recomendaciones, vacunación prioritaria frente a COVID-19, gripe y VRS; mantener intervalos mínimos entre dosis; coadministración cuando sea posible; uso de mascarilla en entornos cerrados, higiene de manos y evitar contacto con personas sintomáticas.

P.- ¿Qué medidas adicionales, además de la vacunación, deberían adoptar los ciudadanos y los centros sanitarios para frenar la transmisión en este pico epidémico?

R.- Para la ciudadanía, uso de mascarilla en espacios cerrados y si hay síntomas, ventilación frecuente, higiene de manos y etiqueta respiratoria, evitar acudir a eventos masivos si se presentan síntomas. Centros sanitarios: ampliar horarios y puntos de vacunación, captación activa de población de riesgo, registro obligatorio en el sistema vacunal, protocolos de aislamiento para casos sintomáticos, protección del personal sanitario (EPI y vacunación).