Ni avena ni centeno: el cereal superalimento que ayuda a prevenir la metástasis del cáncer, según expertos en medicina

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Durante mucho tiempo, hablar de cereales saludables ha sido repetir casi siempre los mismos nombres. Es decir, que se menciona la avena, así como el centeno, y en los últimos años también la quinoa. Son opciones que todos conocemos, fáciles de encontrar y bastante integradas en la dieta de muchas personas. Pero lo cierto es que no son las únicas, ni mucho menos, aunque otras hayan pasado más desapercibidas hasta ahora. De hecho existe un superalimento en forma cereal, del que la ciencia habla ahora ya que podría ser bueno para prevenir la metástasis del cáncer.

No se dice que cure el cáncer ni mucho menos, y tampoco que lo pueda evitar, pero sus propiedades llama la atención de la comunidad científica.Se trata del arroz negro que durante siglos tuvo un carácter casi exclusivo en algunas zonas de Asia, donde estaba reservado a las clases altas. Sin embargo, hoy la situación es otra y se puede encontrar sin demasiada dificultad, aunque sigue siendo un producto menos común. Y en los últimos años ha empezado a despertar interés por lo que contiene. No tanto por moda, sino por lo que apuntan algunos estudios. Se habla de su capacidad para influir en el azúcar en sangre, de su posible papel frente al colesterol y también, en algunos casos, de su relación con ciertos procesos del cáncer. Eso sí, en este último punto los expertos son bastante claros: hay que ir con cuidado y no sacar conclusiones antes de tiempo.

El cereal superalimento que ayuda a prevenir la metástasis del cáncer

Lo primero que llama la atención de este cereal es su aspecto. Ese tono oscuro no es habitual en el arroz y, en realidad, es una pista bastante clara de lo que hay dentro. El responsable son las antocianinas, unos compuestos que también están presentes en frutas como los arándanos y que suelen asociarse a propiedades antioxidantes.

Pero no se trata sólo de eso. En el arroz negro, gran parte de estos compuestos se concentran en la parte externa del grano, el salvado. Y esto es importante porque en muchos cereales esa capa se elimina durante el procesamiento, perdiendo buena parte de sus propiedades. Aquí se mantiene, y eso cambia bastante el resultado final. A partir de ahí, el perfil nutricional es bastante completo. Tiene minerales como hierro, zinc o selenio, y también aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita sí o sí. Es decir, aunque no es un alimento mágico ni sustituye a otros, sí aporta algo distinto, y eso es lo que está empezando a valorarse más.

Lo que se ha observado hasta ahora

Si se mira lo que dicen los estudios, hay varias ideas que se repiten, aunque tampoco es algo cerrado ni mucho menos. Una de ellas tiene que ver con el azúcar en sangre. Algunos trabajos apuntan a que este tipo de arroz hace que los carbohidratos se absorban más despacio, así que después de comer no se producen subidas tan rápidas. No es algo que lo cambie todo de un día para otro, pero sí puede marcar cierta diferencia en cómo responde el organismo.

Por otro lado, también se ha analizado el tema del colesterol, sobre todo en investigaciones con animales. En esos casos se han visto bajadas del colesterol LDL, el que normalmente se asocia con más riesgo. Eso sí, aquí hay que tener algo de calma a este respecto, porque no es lo mismo un estudio controlado que lo que pasa en la vida real, de modo que los científicos siguen investigando. Y por último, está lo relacionado con los antioxidantes, que es donde más se insiste. Esas sustancias ayudan a frenar el desgaste de las células con el paso del tiempo, algo que al final está detrás de muchos problemas de salud. Dicho así puede sonar muy general, pero es precisamente ese efecto el que ha hecho que este cereal empiece a llamar más la atención.

Su efectividad, real, sobre el cáncer

Aquí es donde conviene parar un momento. Porque sí, hay estudios que hablan de la posible capacidad de algunos compuestos del arroz negro para influir en el comportamiento de determinadas células. Pero eso no significa que prevenga el cáncer ni que tenga un efecto directo en personas.

La mayoría de esos trabajos se han hecho en laboratorio o con modelos animales. Y eso cambia mucho las cosas. Los propios investigadores insisten en que todavía falta recorrido para entender bien qué ocurre en el cuerpo humano. Además, hay otro detalle importante que no siempre se menciona. El cuerpo no aprovecha todo lo que comemos de la misma manera. Es decir, aunque el alimento tenga esos compuestos, no siempre se absorben en la cantidad necesaria como para generar ese efecto. Por eso, hablar de prevención como tal es, ahora mismo, adelantarse.

Cada vez más presente, pero sin milagros

Aun así, el arroz negro está empezando a aparecer más. Sobre todo en dietas más cuidadas o en quienes buscan alternativas distintas sin complicarse demasiado. Se puede preparar igual que cualquier otro arroz, aunque también se utiliza en otros productos, como harinas o elaborados.

En esos casos, puede aportar un extra interesante, sobre todo por su contenido antioxidante o por su efecto en el índice glucémico. Pero cabe añadir que los expertos coinciden en dejar claro que no hay alimentos que, por sí solos, cambien el resultado. Al final, todo depende del conjunto. De lo que se come a lo largo del tiempo, del estilo de vida, del ejercicio… El arroz negro puede ser una buena opción dentro de ese equilibrio, pero no sustituye nada por sí solo.