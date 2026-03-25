El efecto de la avena en el colesterol: puede disminuirlo un 10% en apenas dos días, según un estudio

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La avena vuelve a ganar protagonismo, pero esta vez para hablar de la salud cardiovascular. Un estudio realizado en Chaclacayo, Perú, ha demostrado que su consumo diario puede ayudar a reducir el colesterol, consolidándola como uno de los alimentos más eficaces para mejorar la salud del corazón.

La investigación se llevó a cabo en la localidad de Chaclacayo, donde un grupo de adultos incorporó avena a su dieta diaria durante varias semanas. Los resultados fueron muy favorables, ya que mostraron una reducción significativa del colesterol total y del LDL, conocido como el colesterol «malo». Los niveles del colesterol HDL, que es el «bueno», se mantuvieron estables.

Además, la avena aporta una serie de beneficios adicionales, como la estabilización de los niveles de azúcar en sangre. Esto ocurre porque la fibra que está presente en este cereal ralentiza la absorción de los hidratos de carbono. Otro beneficio es la sensación de saciedad, y es que las personas experimentaban una menor sensación de apetito durante varias horas.

¿Cómo se hizo?

Durante el estudio, los participantes fueron sometidos a análisis de sangre antes de empezar con el experimento y después de introducir la avena en la dieta diaria, para ver las variaciones en el colesterol y en los perfiles lipídicos.

Pero a pesar de estos buenos resultados, los expertos avisan de que el tamaño de la muestra fue reducido y que el experimento se hizo en una población muy concreta. Además, estos resultados fueron realizados a corto plazo; no se analizó cómo la avena afectaría a estas personas en un tiempo prolongado.

Un aliado, no un milagro

Los expertos coinciden en que la avena es un alimento muy beneficioso, pero no sustituye a tratamientos médicos en caso de tener el colesterol alto. El verdadero valor que tiene este alimento es integrarlo dentro de la dieta y además, llevar una alimentación sana y equilibrada. Además, también es importante el llevar hábitos saludables como hacer deporte, no fumar, beber mucha agua, comer sano y abstenerse de beber alcohol en grandes cantidades.