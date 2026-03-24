Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un estudio de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, sugiere que la medición temprana y rutinaria de la cadena ligera de neurofilamento podría mejorar la predicción del deterioro cognitivo en pacientes que sobreviven a un paro cardíaco extrahospitalario. Presentado en el congreso ESC Acute CardioVascular Care 2026 en Lisboa, el trabajo compara este biomarcador con la enolasa específica de neuronas, tradicionalmente utilizada para evaluar daño cerebral, y apunta a que la cadena ligera de neurofilamento podría ofrecer un rendimiento diagnóstico superior y más fiable, contribuyendo así a una mejor evaluación de la función cognitiva a largo plazo en estos pacientes.

El estudio analizó muestras de sangre de participantes del ensayo BOX (Blood Pressure and Oxygenation Targets after Cardiac Arrest) que habían sido reanimados tras un paro cardíaco extrahospitalario y se encontraban en coma al ingresar en el hospital. Se midieron los niveles de la cadena ligera de neurofilamento y de la enolasa específica de neuronas en muestras tomadas 48 horas después del paro cardíaco.

Se disponía de datos sobre la función cognitiva, evaluada mediante la puntuación de la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) meses después del paro cardíaco, para un subconjunto de supervivientes que contaban con mediciones tanto de la cadena ligera de neurofilamento como de la enolasa específica de neuronas.

El hallazgo clave de la investigación es que los niveles de cadena ligera de neurofilamento a las 48 horas estaban inversamente correlacionados con la puntuación del MoCA; es decir, niveles más altos de cadena ligera de neurofilamento en sangre eran indicativos de una peor función cognitiva a largo plazo. Por el contrario, no se observó ninguna asociación entre los niveles de enolasa específica de neuronas a las 48 horas y la función cognitiva en el seguimiento.

En resumen, Meyer concluye: «Los niveles de cadena ligera de neurofilamento medidos poco después de un paro cardíaco, mientras los pacientes aún estaban hospitalizados, se relacionaron con la función cognitiva a largo plazo. Esta asociación con la función cognitiva no se observó con la prueba de enolasa específica de neuronas. La introducción de la medición rutinaria temprana de la cadena ligera de neurofilamento podría ayudar a identificar a los pacientes de alto riesgo, optimizando la toma de decisiones sobre otras pruebas y exploraciones, mejorando la orientación de la rehabilitación y permitiendo a los médicos informar mejor a los pacientes y sus familias sobre las expectativas futuras». Ahora se necesita una mayor validación y estandarización de los ensayos de cadena ligera de neurofilamento.