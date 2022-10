El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que el actual modelo sanitario, «tremendamente medicalizado y con importantes luces, pero también con muchas sombras después de más de 30 años», está «agotado» y requiere «con urgencia medidas que corrijan su lenta pero inexorable agonía».

El presidente de SATSE, Manuel Cascos, ha señalado que «nuestra sanidad pública necesita 87.000 enfermeras para alcanzar la media europea, teniendo que considerar, además, que en los próximos 10 años se jubilan 60.000 profesionales y que nuestra sociedad tiene reservados nuevos espacios profesionales y laborales, como son la enfermera escolar, el entorno sociosanitario o el desarrollo competencial en los centros de salud, sin olvidar el necesario cambio de modelo también en los órganos de dirección y al más alto nivel, así como en las instituciones políticas y representativas de nuestra democracia», ha recalcado el sindicato.

Y es que, tal y como ha recordado, desde hace años todas las organizaciones que representan al colectivo médico (OMC, Conferencia de Decanos en Medicina, Representantes de los MIR o Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina), vienen manifestando públicamente que «no hacen falta médicos ni más facultades de Medicina, sino que están mal distribuidos».

Una afirmación que el sindicato de Enfermería respalda «en su totalidad», con independencia de que sí puedan hacer falta médicos de familia en Atención Primaria y en alguna especialidad como anestesia, pero «nada más». Y es que, tal y como ha recordado, España ocupa el cuarto lugar en ratio de médicos por habitante y que está por encima de la media europea, la cual es la mitad que en España.

Sin embargo, la organización ha comentado que esta «generosa situación de privilegio» en Europa en cuanto al número de médicos por habitante «no ha permitido reducir las listas de espera quirúrgicas, ni tampoco la de consultas externas o pruebas diagnósticas», pues todas ellas «no han parado de crecer, como tampoco se ha reducido» el tiempo medio de estancia hospitalaria o «mejorado» los tiempos de rendimiento quirúrgico en los hospitales.

«Es evidente que la solución a los graves problemas de nuestra sanidad pública no se sustentan en incrementar ni el número de médicos ni el número de facultades de Medicina», ha dicho Satse, para advertir de que sí hay un grave y real problema de falta de enfermeras en España, «situándonos a la cola de Europa en número de estos profesionales por habitante, pero esto, según los políticos que nos representan tanto en el Congreso como en los Gobiernos autonómicos no parece que les preocupe, quizás porque consideran que trabajar para resolver la negligente falta de enfermeras es una necesidad de segundo orden y no ofrece réditos políticos».

Se olvidan, añade, que es «incuestionable» que el «motor y la columna vertebral» del sistema sanitario son las enfermeras, como así lo reconocen los ciudadanos en las encuestas que se realizan, donde, según ha dicho Satse, las enfermeras ocupan el primer lugar en valoración profesional y también lo reconocen organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la OCDE.

Por todo ello, afirma, el sistema sanitario exige con «urgencia» un cambio de modelo basado en la prevención y el cuidado de las personas para intentar un «giro radical» que lleve a prevenir un cáncer en lugar de tener que afrontarlo con el coste en salud, vidas y sufrimientos del entorno familiar que esto conlleva, teniendo en cuenta, además, el coste económico que generan estas situaciones y que muchas de ellas pueden prevenirse.

Por último, Satse ha avisado de que el actual modelo sanitario «está agotado» y que solo desde una visión integral, holística y oxigenada, como la que aportan las enfermeras de España, se dará «la vuelta a la situación» y se modernizará la atención sanitaria, la gestión y la política sanitaria de la sanidad pública.