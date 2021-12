En verano nos pasamos con el aire acondicionado, y el invierno sucede lo contrario. Además hay un despendio de luz que no podemos permitir, con los precios de ello por las nubes. Te contamos cómo conseguir una temperatura óptima para nuestra salud en casa.

Pues según como esté la temperatura y climatización de casas, ello incide directamente en nuestra salud mental y física.

Qué hacer para conseguir una temperatura óptima para nuestra salud

Al parecer, y según Daikin, hay diversos estudios que afirman que una temperatura óptima mejora el estado de ánimo, previene las bacterias y los virus, es beneficioso para el movimiento de las articulaciones, destensa los músculos y contribuye a un mejor descanso.

Mantener siempre una temperatura baja constante

Aunque haga frío fuera, no hace falta pasarnos con una temperatura demasiado alta. Desde Daikin recomiendan mantener los equipos de forma continua a una temperatura adecuada de entre los 19º y 21º, además los saltos de temperatura también pueden incrementar el gasto energético.

Mejoras en el aislamiento térmico

El calor se escapa porque no tenemos un buen aislamiento térmico. Se aconseja así implementar ventanas con doble cristal que ayudarán a mantener la temperatura de tus estancias y crear un ambiente de confort en tu hogar.

Horas de luz

En España tenemos la suerte de contar con variedad de horas de luz. Por esto hay que aprovecharlas al máximo y ello permite preservar la temperatura en tu hogar.

Otra cosa es recomendar tener las persianas subidas durante el día y que el sol pueda entrar lo máximo posible en casa.

¿Cómo está tu equipo de calefacción?

Revisar las calderas es indispensable para comprobar que todo vaya bien y así poder optimizar su rendimiento.

Ventila siempre

Cada día debemos ventilas las habitaciones, pero no hace falta que sea mucho tiempo, con unos diez minutos es suficiente. Así corre el aire porque es realmente importante hacerlo. Pero no más tiempo, si no es cuando la casa se enfría de forma innecesaria.

Súmate al control inteligente

Es aconsejable optar por equipos con control Wifi integrado que así permite regular la temperatura tanto si se está en casa como fuera de ella. Esto permite ahorro de tiempo y de energía.

Consejos