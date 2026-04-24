A.M.A. refuerza su apuesta por Ecuador con nueva sede propia en Guayaquil y crecimiento en el país

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Directivos de A.M.A. Grupo han culminado una agenda institucional en Ecuador que ha reforzado su posicionamiento en el país latinoamericano y su cercanía con los profesionales sanitarios.

La visita estuvo liderada por el Dr. D. Luis Campos, presidente de A.M.A. Grupo y AMA América, acompañado por Dña. Raquel Murillo, Directora General de A.M.A Grupo y miembro del Directorio de AMA América; D. Luis Alberto Calvo Sáez, Vicepresidente primero de A.M.A. Grupo; D. Álvaro Basilio, director de Comunicación y Marketing; y Manuel Boullosa, Gerente General en Ecuador.

Durante la agenda, desarrollada en Cuenca, Guayaquil y Quito, el equipo directivo mantuvo encuentros con instituciones sanitarias, brokers y aliados estratégicos, consolidando relaciones clave para el crecimiento de la compañía.

A.M.A. fortaleció vínculos con responsables del sector sanitario, entre ellos clínicas de referencia en Cuenca como Santa Inés y Santa Ana. y en Quito con el Hospital Metropolitano de la ciudad, así como el hospital oncológico SOLCA y compañías aseguradoras sanitarias. Asimismo, se profundizó la relación con brokers estratégicos como Innovaseg, Seguralmeida, FlamaSeg, Delta, Millenial, Ecuaprimas y ZHM, que desempeñan un papel clave en la expansión y capilaridad de las soluciones de la compañía en el territorio.

Como parte de esta agenda, AMA América Ecuador inauguró su nueva sede propia en Guayaquil, con una inversión cercana a 1 millón de dólares. Este paso marca un hito en su operación en el país, refuerza su apuesta por Ecuador y consolida su presencia.

El acto inaugural reunió a más de 50 invitados entre profesionales sanitarios, brókers, representantes del sector, aliados estratégicos y medios de comunicación, y contó con la participación de José Jouvín Vernaza, ex presidente de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador SOLCA y ex Ministro de Economía de la República de Ecuador; Ernesto Noboa Bejarano, ex director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y hermano del expresidente de la República de Ecuador; y del Cónsul General de España en Guayaquil, Pedro José Sanz.

En paralelo, la compañía también ha anunciado que fortalecerá su presencia en la ciudad de Cuenca, mediante la adquisición de un nuevo local comercial.

Para el Dr. D. Luis Campos la evolución de la compañía en Ecuador responde a una estrategia sostenida en el tiempo, basada en la especialización en el sector sanitario y en una apuesta firme por el país. Este crecimiento, acompañado de nuevas inversiones, refleja la voluntad de seguir consolidando el posicionamiento de AMA América como compañía líder en el sector sanitario.

En Ecuador, AMA América supera los 15.000 asegurados y registró un crecimiento del 11% en 2025. Además, cuenta con cerca de 200 sociedades médicas aseguradas y más de 150 colectivos de profesionales sanitarios y estudiantes.

La compañía cuenta con la máxima calificación de riesgo (AAA), emitida por Class International Rating, y un índice de seguridad de 2,66 puntos, más que duplicando el promedio del mercado, siendo la segunda aseguradora más solvente en este índice.

AMA América mantiene un enfoque diferencial centrado en el ámbito sanitario, ofreciendo soluciones especializadas en responsabilidad penal y civil profesional para personas y sociedades sanitarias, así como seguros de automóviles exclusivos para los profesionales y sus familiares.

En línea con su evolución, ha incorporado nuevas herramientas digitales para mejorar la experiencia de sus asegurados, incluyendo un servicio de asistencia en carretera con monitoreo en tiempo real vía WhatsApp, así como el desarrollo de un área digital para clientes y brókers que permite gestionar pólizas, siniestros y servicios de manera ágil.