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Los nuevos medicamentos contra la obesidad están revolucionando el tratamiento de una enfermedad que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a millones de personas en todo el mundo. La revista médica The New England Journal of Medicine, de la Sociedad Médica de Massachusetts, ha publicado recientemente un estudio sobre la survodutida, un fármaco experimental que ha logrado reducciones de peso corporal significativas en adultos con obesidad sin diabetes.

Este medicamento es un agonista dual de los receptores de glucagón y GLP-1 (dos hormonas clave que trabajan de forma coordinada para regular el metabolismo de la glucosa y los niveles de energía en el cuerpo), que se administra mediante una inyección subcutánea semanal para el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso con comorbilidades y la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, según explica el especialista en Medicina Interna Marco Alberto Martínez Bustamante en sus redes sociales.

El estudio publicado en The New England Journal of Medicine presenta los resultados de un ensayo clínico de fase III del medicamento, en el que participaron 725 adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o superior, o de al menos 27 con alguna complicación relacionada con la obesidad, excluida la diabetes. Los participantes recibieron por vía subcutánea una dosis semanal de survodutida (3,6 mg ó 6 mg) o placebo, además de asesoramiento para modificar sus hábitos de vida. El seguimiento duró 76 semanas.

Los resultados del estudio reflejan que los pacientes tratados con survodutida perdieron significativamente más peso que quienes recibieron placebo. En concreto, los participantes a los que les inyectaron 3,6 mg del fármaco perdieron de media un 12,2% de su peso corporal; los que recibieron 6 mg perdieron un 13% y, en el grupo placebo, la pérdida fue del 5,4%.

Posibles efectos adversos

El estudio recoge también algunos efectos adversos de este tratamiento, siendo los síntomas gastrointestinales (por lo general, de leves a moderados), los más frecuentes, produciéndose en el 80,9 % de los participantes tratados con 3,6 mg del medicamento, en el 89,7 % de las personas a las que les inyectaron 6 mg del fármaco y en el 47,9 % de los del grupo de placebo. Cabe destacar que no se notificó ningún fallecimiento.

De este modo, el estudio concluye que la survodutida produce una reducción de peso significativamente superior al placebo en personas adultas con obesidad sin diabetes, por lo que sus resultados respaldan su potencial como nuevo tratamiento eficaz para esta enfermedad.