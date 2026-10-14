La hipertermia oncológica mejora los efectos de la radioterapia sobre el cáncer de mama

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La hipertermia oncológica se consolida como una herramienta complementaria en el abordaje de determinados tumores, entre ellos el cáncer de mama recurrente, al favorecer la respuesta de las células tumorales a tratamientos convencionales como la radioterapia. Coincidiendo con la proximidad del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Infanta Luisa destacan el papel de esta técnica en el desarrollo de estrategias terapéuticas cada vez más personalizadas, especialmente en situaciones clínicas complejas en las que los tratamientos habituales presentan limitaciones.

La hipertermia locorregional profunda consiste en elevar de manera controlada la temperatura de los tejidos tumorales mediante tecnología específica, favoreciendo una serie de cambios biológicos que pueden aumentar la sensibilidad de las células cancerosas a la radioterapia y a determinados tratamientos farmacológicos.

Según explica el doctor Jorge Contreras, jefe del Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, “la hipertermia no sustituye a los tratamientos oncológicos convencionales, sino que es una herramienta complementaria que nos permite potenciar su efecto en determinadas situaciones. Su interés radica precisamente en ampliar las posibilidades terapéuticas de pacientes en los que necesitamos mejorar la respuesta al tratamiento”.

En el cáncer de mama, una de las aplicaciones de especial interés de la hipertermia se encuentra en el tratamiento de determinadas recidivas, es decir, cuando la enfermedad reaparece después de haber recibido tratamientos previos.

En estos casos, la posibilidad de combinar hipertermia y radioterapia puede resultar especialmente relevante, ya que el aumento controlado de la temperatura en la zona tumoral favorece determinados mecanismos biológicos relacionados con la oxigenación y la sensibilidad de las células cancerosas a la radiación.

“En algunas pacientes con cáncer de mama recurrente, especialmente cuando ya han recibido radioterapia previamente, las opciones terapéuticas pueden ser más limitadas. La hipertermia puede contribuir a mejorar la respuesta al tratamiento radioterápico en casos seleccionados, ofreciendo una alternativa complementaria que debe valorarse siempre de forma individualizada”, señala el doctor Contreras.

El doctor Juan Carlos Quero, oncólogo médico coordinador de la Unidad de Hipertermia Oncológica de los Hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Quirónsalud Sagrado Corazón, subraya que “el valor de la hipertermia reside en su capacidad para complementar otros tratamientos y favorecer su acción sobre determinados tumores. Se trata de una técnica que requiere una adecuada selección de los pacientes y la experiencia de equipos especializados, pero que puede aportar beneficios en situaciones clínicas en las que las alternativas terapéuticas son más limitadas”.

Entre los mecanismos que explican su efecto se encuentran la mejora de la circulación sanguínea y de la oxigenación en determinadas zonas tumorales, lo que puede favorecer la acción de la radioterapia. Asimismo, en pacientes seleccionados, la hipertermia puede incorporarse a estrategias de reirradiación, es decir, cuando resulta necesario administrar nuevamente radioterapia sobre una zona tratada con anterioridad.

Los tratamientos son individualizados y se adaptan a las características del tumor y a la terapia oncológica que recibe cada paciente. Habitualmente, las sesiones tienen una duración aproximada de una hora y pueden organizarse en ciclos de varias aplicaciones, según la indicación clínica. Se trata, además, de un procedimiento generalmente bien tolerado, cuya aplicación requiere supervisión por profesionales especializados para garantizar la seguridad del paciente.

La aplicación de esta técnica se enmarca en una estrategia de tratamiento multidisciplinar, en la que los especialistas valoran las características del tumor, los tratamientos administrados previamente, la situación clínica de la paciente y los posibles beneficios de incorporar la hipertermia.

Además de su utilización en determinados casos de cáncer de mama, esta modalidad terapéutica puede emplearse como complemento de tratamientos convencionales en otras localizaciones tumorales, como tumores colorrectales, sarcomas de partes blandas, determinados tumores de pulmón y lesiones cutáneas resistentes a tratamientos previos, entre otros.

Quirónsalud Andalucía, presente en el principal encuentro científico europeo sobre hipertermia oncológica

La apuesta por el desarrollo de esta técnica y la actualización permanente del conocimiento científico ha llevado a los doctores Jorge Contreras y Juan Carlos Quero a participar activamente en el 37º Congreso de la Sociedad Europea de Hipertermia Oncológica (ESHO), celebrado en Erlangen (Alemania).

Este encuentro constituye uno de los principales foros científicos internacionales especializados en hipertermia oncológica y reúne a profesionales e investigadores para analizar los últimos avances en su aplicación clínica, compartir experiencias y abordar las perspectivas de futuro de esta modalidad terapéutica.

Durante el congreso, el doctor Jorge Contreras ha impartido una conferencia plenaria centrada en la situación actual de la hipertermia oncológica en España, su implantación en la práctica asistencial y los proyectos de desarrollo previstos para los próximos años.

La participación de ambos especialistas pone de manifiesto la implicación de las plataformas oncológicas de Quirónsalud Andalucía en el intercambio internacional de conocimiento y su compromiso con la incorporación de avances científicos que permitan seguir mejorando la atención más personalizada e innovadora de los pacientes oncológicos. Y es que Quirónsalud Andalucía dispone de dos unidades especializadas de Hipertermia Profunda o Oncothermia, en el Hospital Quirónsalud Málaga y el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla. Ambas permiten incorporar la hipertermia a determinados tratamientos oncológicos convencionales, siempre bajo prescripción y supervisión médica y mediante protocolos individualizados.

En el contexto del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, los especialistas recuerdan la importancia de la detección precoz, el diagnóstico preciso y el acceso a tratamientos personalizados, así como la necesidad de continuar investigando y desarrollando nuevas estrategias que permitan mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes.

Por eso, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama se dedica también a dar a conocer estos últimos avances a las pacientes y darles voz. Así, el Hospital Quirónsalud Málaga organiza una mesa coloquio para pacientes con cáncer de mama con distintos profesionales, donde poder compartir dudas sobre el proceso terapéutico, la vida después del tratamiento o el acompañamiento emocional. Una jornada abierta a todo el que lo desee, el 19 de octubre a las 13.30 horas en las instalaciones del Área Integral de Oncología, en la planta baja del Hospital de Día, calle Pilar Lorengar, 1.

Quirónsalud, pionero en el tratamiento a pacientes oncológicos en Andalucía

El grupo hospitalario Quirónsalud es líder en el tratamiento integral del paciente oncológico. Sus ocho centros ubicados en poblaciones estratégicas de la comunidad han establecido un proyecto asistencial específico para garantizar una respuesta global y personalizada a los pacientes afectados de cáncer, independientemente de su edad.

En la actualidad dispone de dos plataformas oncológicas equipadas con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Una de ellas, el Departamento Integral de Oncología, se ubica en el Hospital de Día Quirónsalud Málaga, ofreciendo también servicio a los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar.

En la misma línea trabaja la otra plataforma oncológica de referencia para Andalucía Occidental, integrada por el Servicio de Radioterapia de Quirónsalud Infanta Luisa, así como por los Servicios de Medicina Nuclear de este mismo centro hospitalario sevillano y de Quirónsalud Córdoba para un diagnóstico más preciso de los procesos oncológicos. Esta dotación también ofrece cobertura a Quirónsalud Huelva y Quirónsalud Sagrado Corazón. Además, a esto hay que sumar los servicios de Oncología Médica y los hospitales de Día Oncológicos ubicados en los ocho centros sanitarios del grupo en Andalucía.