Fran Ortega, fisioterapeuta de Ilia Topuria: «El descanso es el entrenamiento invisible»

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Los calendarios cada vez más exigentes del deporte de élite obligan a extremar los cuidados y a buscar nuevas fórmulas para acelerar la recuperación de los deportistas. Fran Ortega, fisioterapeuta de Ilia Topuria y especialista en fisioterapia deportiva y alto rendimiento, conoce de primera mano esa exigencia. En esta entrevista con OKSALUD explica cómo trabaja con el campeón de UFC, qué papel desempeñan la tecnología y la fisioterapia avanzada en su preparación y por qué, pese a todos los avances, «los tiempos y la biología mandan».

Pregunta.-. ¿Cuál es el mayor reto al trabajar con un campeón como Ilia Topuria?

Respuesta.- Trabajar con un deportista de élite siempre supone un reto, pero también es un privilegio poder vivir esas experiencias y acompañarle en un camino apasionante. La diferencia está en la presión añadida que suponen los calendarios, los plazos y todo lo que está en juego en cada competición o pelea. Cualquier lesión, molestia o alteración en su estado físico puede repercutir directamente en las condiciones en las que llega al combate.

Por eso, la responsabilidad como sanitario y como profesional encargado de mantener su salud y su rendimiento es todavía mayor. Ese es, en definitiva, el gran reto de trabajar con Ilia Topuria o con cualquier otro deportista de élite.

P.- ¿Qué técnicas utiliza con él que no sean habituales en otros deportistas?

R.- En realidad, todo mi arsenal terapéutico y mis conocimientos los aplico de la misma manera con cualquier deportista. Lo que cambia es que cada disciplina tiene unos comportamientos biomecánicos y unas lesiones más habituales, por lo que el tratamiento se adapta más al deporte que al propio deportista.

En el caso de Ilia Topuria, al ser un campeón de MMA, tolera muy bien todo tipo de tratamientos y nos permite trabajar con diferentes herramientas, desde fisioterapia invasiva hasta intervencionismo junto a otros profesionales. Además, le gusta entender qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y para qué sirve cada intervención.

Ilia tiene una curiosidad increíble y presta mucha atención a su salud, su bienestar y su rendimiento. Le interesa conocer las nuevas tecnologías y aplicarlas. Esa confianza, siempre basada en una buena información, facilita mucho nuestro trabajo.

P.- ¿Qué experiencias de su trabajo con Ilia Topuria compartirá en FISIOEXPO?

R.- Sobre todo, hablaremos de la tecnología que aplico con Ilia y con otros deportistas de élite. Dentro de FISIOEXPO participaremos en FisioTalks, donde abordaremos la fisioterapia en el deporte de alto nivel y los asistentes podrán plantear sus dudas sobre las distintas tecnologías con las que trabajamos.

Entre ellas están el Sistema Súper Inductivo (SIS) de BTL, la diatermia de INDIBA, los sistemas de crioterapia y termoterapia de Zamar, los ecógrafos de Alpinion, la tecnología láser de K-Laser o las cámaras hiperbáricas.

FISIOEXPO es un gran evento para la fisioterapia. Mi socio, Raúl Valdesuso, y yo consideramos que es un espacio donde se respira fisioterapia en todos los sentidos. El profesional puede conocer tecnología avanzada aplicada a la fisioterapia, probarla y valorar en qué herramientas le interesa invertir.

P.- ¿Qué factores pueden alargar la recuperación de un deportista de élite?

R.- Pueden influir muchos factores. Cuando surge un problema en el deporte de élite, la responsabilidad no recae en una única persona, sino en todo el equipo. Puede influir el diagnóstico, por ejemplo, si existe una interpretación errónea de una prueba de imagen en relación con la parte funcional o con la exploración física.

También condicionan los plazos. En ocasiones, el calendario es demasiado exigente y nos empuja a intentar acortar unos tiempos biológicos que con determinadas tecnologías y actuaciones de fisioterapia y medicina podemos mejorar. Pero otras veces no es posible. Los tiempos y la biología mandan.

Hay situaciones que dependen de la propia evolución y de la curación de un tejido o de una lesión y que, sencillamente, pueden jugar en nuestra contra.

P.- ¿Qué señales físicas alertan de que un luchador está llegando al límite?

R.- Durante una pelea, el límite suele venir marcado por una lesión traumática. Un golpe no se puede predecir: depende de cómo te alcance y de cómo hayas realizado la defensa. No es lo mismo una fractura que una simple contusión.

Fuera del combate también existen momentos de máxima exigencia, como el corte de peso o el training camp. En esas fases pueden aparecer fatiga, dolores musculares y lesiones repetitivas que empiezan a afectar al rendimiento. El deportista puede tener más dificultades para levantarse o entrenar y hacerlo con dolor.

Ahí nuestro papel es fundamental para favorecer la recuperación, prevenir lesiones y conseguir que el deportista mantenga el rendimiento al máximo nivel.

P.- ¿Cómo se recupera un luchador como Ilia Topuria después de combates tan exigentes?

R.- Se recupera con descanso, como todos. Es fundamental descansar, recuperarse, alimentarse bien y dormir adecuadamente. Se dice que el descanso es el entrenamiento invisible y es totalmente cierto.

A partir de ahí, la tecnología también nos ayuda muchísimo. La cámara hiperbárica o la terapia INDIBA de diatermia, con su efecto térmico, permiten trabajar sobre la fatiga acumulada. Durante las dos semanas posteriores a una pelea, este tipo de trabajo suele mejorar bastante la recuperación.

También es importante reducir la hiperactivación del sistema simpático después del combate, tanto mediante técnicas de fisioterapia como con otras herramientas más relajantes, entre ellas la diatermia, el láser, la luz roja o la sauna.

P.- ¿Qué avances están cambiando la fisioterapia aplicada al deporte de élite?

R.- La fisioterapia avanza en buena medida en función de las necesidades del deporte de élite. Necesitamos tecnologías y terapias que nos permitan mejorar el rendimiento y la recuperación y afrontar calendarios cada vez más exigentes. Cuando yo empecé, algunas de estas tecnologías eran impensables dentro de la fisioterapia.

También han evolucionado mucho los métodos de diagnóstico precoz, como la ecografía aplicada a la lesión y la ecografía funcional, que permite observar cómo se mueve y se comporta un tejido. A esto se suman herramientas como la resonancia magnética o la electromiografía, que permite valorar el estado funcional y muscular.

FISIOEXPO ofrece a los fisioterapeutas la posibilidad de conocer estas tecnologías y aprender a utilizarlas. Al final, muchas de las herramientas que aplicamos en el deporte de élite también pueden trasladarse a la práctica clínica diaria.

P.- ¿Qué aporta un encuentro como FISIOEXPO a la fisioterapia deportiva?

R.- FISIOEXPO se ha convertido en uno de los grandes encuentros de la fisioterapia, tanto por su alcance como por el número de profesionales que reúne. Es un espacio para compartir, reencontrarse con antiguos alumnos, compañeros y amigos, y dedicar tiempo al aprendizaje y al conocimiento.

Permite conocer cómo está avanzando la fisioterapia, tanto desde el punto de vista tecnológico como clínico. En definitiva, es una gran reunión de la profesión en la que se puede conocer dónde está actualmente la fisioterapia y, sobre todo, hacia dónde se dirige.