Los fisios coinciden: los 5 hábitos que debes hacer a diario para estimular el nervio vago y combatir el estrés

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Cada vez más personas conviven con una sensación constante de agotamiento que no desaparece ni siquiera después de dormir varias horas. El estrés, las preocupaciones o un ritmo de vida acelerado suelen recibir toda la culpa, pero los especialistas recuerdan que detrás de muchos de estos síntomas también puede encontrarse un sistema nervioso desregulado. Cuando el organismo permanece demasiado tiempo en estado de alerta, funciones tan importantes como el descanso, la digestión o la recuperación física dejan de funcionar con normalidad. Estos son los hábitos que debes hacer a diario para estimular el nervio vago.

Lejos de las promesas milagrosas que abundan en redes sociales, estimular el nervio vago no significa activar un botón capaz de eliminar la ansiedad o solucionar cualquier problema de salud. Se trata, más bien, de incorporar hábitos que favorezcan la respuesta natural de relajación del organismo y ayuden a recuperar el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Organismos como la Clínica Goya Fisioterapia y la Universidad de Harvard, a través de su Facultad de Medicina, destacan la importancia de cuidar el sistema nervioso mediante estrategias sencillas relacionadas con la respiración, la actividad física y un estilo de vida saludable. La constancia, más que la intensidad, es la clave para notar resultados.

Qué es el nervio vago

El nervio vago es el más largo de los nervios craneales y forma parte del sistema nervioso parasimpático, encargado de activar las funciones relacionadas con el descanso y la recuperación.

Se extiende desde el tronco cerebral hasta distintos órganos, entre ellos el corazón, los pulmones y gran parte del aparato digestivo. Gracias a esta extensa red de conexiones participa en procesos tan importantes como la respiración, la frecuencia cardiaca, la digestión, la presión arterial e incluso la voz.

Cuando funciona correctamente ayuda al organismo a recuperar la calma después de una situación de estrés.

Cómo influye el nervio vago en el estrés

Ante una amenaza, real o imaginaria, el cuerpo activa automáticamente la conocida respuesta de lucha o huida.

El corazón late más deprisa, la respiración se acelera y los músculos permanecen tensos para responder rápidamente al peligro. El problema aparece cuando ese estado de alerta se mantiene durante días o semanas.

En esas circunstancias pueden aparecer molestias digestivas, dificultades para dormir, sensación constante de cansancio o tensión muscular persistente, incluso aunque las pruebas médicas no detecten ninguna enfermedad concreta.

Hábitos para estimular el nervio vago

Un artículo del sistema de salud UVA Health explica que uno de los recursos más eficaces para favorecer la actividad del nervio vago consiste en aprender a respirar de forma lenta y profunda.

La respiración diafragmática permite que el abdomen se expanda durante la inspiración y reduce la frecuencia respiratoria de manera natural.

Una práctica sencilla consiste en inspirar lentamente por la nariz, mantener el aire durante unos segundos y expulsarlo despacio por la boca. Repetir este ciclo durante varios minutos ayuda a disminuir la activación del sistema nervioso y favorece una sensación progresiva de calma.

El efecto del agua fría

La exposición breve al agua fría también puede estimular determinadas respuestas fisiológicas relacionadas con el nervio vago.

No es necesario realizar baños extremos. Bastan unos segundos con agua fresca sobre la cara o terminar la ducha con un chorro frío para provocar una ligera reducción de la frecuencia cardiaca y aumentar la sensación de alerta sin generar un estrés excesivo.

Los especialistas recomiendan introducir este hábito de forma gradual y evitarlo en personas con determinadas enfermedades cardiovasculares sin supervisión médica.

La importancia de la voz

Hablar, cantar, tararear o incluso recitar un texto en voz alta activa músculos relacionados con el recorrido del nervio vago.

Estas pequeñas vibraciones parecen favorecer la relajación y explicar por qué muchas personas sienten bienestar después de cantar o escuchar música tranquila.

No hace falta tener conocimientos musicales. Dedicar unos minutos al día a tararear una melodía o leer en voz alta puede convertirse en una herramienta sencilla para reducir la tensión acumulada.

Movimiento, meditación y descanso

El ejercicio moderado también desempeña un papel importante en el funcionamiento del sistema nervioso.

Actividades como caminar, practicar yoga, realizar estiramientos o entrenar fuerza de manera adaptada ayudan a regular la respuesta al estrés y mejoran la capacidad de recuperación del organismo.

Combinadas con ejercicios de atención plena o meditación, estas prácticas permiten reducir la activación constante del cuerpo y mejorar la calidad del sueño, un aspecto esencial para que el sistema nervioso recupere su equilibrio.

Reír también ayuda para el nervio vago

Aunque pueda parecer sorprendente, la risa constituye otra forma natural de favorecer la relajación.

Reír con intensidad modifica el patrón respiratorio, moviliza numerosos músculos y genera la liberación de sustancias relacionadas con el bienestar.

Es importante buscar momentos agradables que faciliten la risa: una conversación divertida, una película de humor o compartir tiempo con personas que transmitan emociones positivas.