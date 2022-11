La farmacia madrileña crea alianzas y nuevos servicios profesionales para mejorar la salud del ciudadano

Fact checked

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) celebró ayer el Día del Colegiado 2022 en una jornada que rindió homenaje a los 90 farmacéuticos que han cumplido 50 años de colegiación y reunió a los cuatro últimos presidentes de la corporación madrileña.

Gratitud, satisfacción, unión profesional, orgullo por una vida al servicio de los ciudadanos y grandes dosis de emoción marcaron una noche siempre especial, donde también se distinguió la trayectoria de más de cuatro décadas de Carlos Ibáñez Navarro, los últimos 28 años al frente de la Dirección General del Colegio, y se dio la bienvenida al nuevo director general de la corporación, Francisco Javier Fernández.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, presidió el encuentro celebrado en el Museo del Prado destacando la figura de todos los premiados y mirando al futuro más inmediato de la profesión, a la nueva Ley de Farmacia, que se encuentra pendiente de aprobación en la próxima Comisión de Sanidad antes de su paso definitivo al Pleno de la Asamblea de Madrid.

“Esta norma recoge las demandas expresadas por el Colegio y engloba novedades destacadas que darán un nuevo impulso a la farmacia en la Comunidad de Madrid”, apuntó el consejero. Entre otros puntos, resaltó que ayudará a avanzar en la innovación, contribuirá a la coordinación entre los farmacéuticos de hospitales, Atención Primaria y oficina de farmacia, con el objetivo de “garantizar la plena accesibilidad, la adherencia al tratamiento y la máxima seguridad de los medicamentos”.

Ruiz Escudero agradeció una vez más la “labor sanitaria” y “el papel esencial” jugado por los farmacéuticos durante la pandemia, así como la colaboración mantenida con el Colegio en otros avances destacados, como la digitalización de los vales de estupefacientes, el visado por autocontrol, el proyecto para eliminar el cupón precinto o la optimización de terapias para pacientes mayores polimedicados”.

Tuvo también una mención especial para Carlos Ibáñez, de quien reconoció su “gran capacidad de diálogo, buscando soluciones ante los problemas, y defendiendo, ante todo, el modelo de farmacia y el valor profesional de los farmacéuticos”. “El Colegio te echará de menos, pero seguirás unido a él a través del legado que dejas tras años de dedicación y entrega a esta institución”, resaltó.

Previamente, el presidente del COFM, Manuel Martínez del Peral Mayor, mostró la voluntad de la nueva Junta de Gobierno de colaborar y forjar nuevas alianzas con los principales agentes sanitarios y sociales “para tener una repercusión real en la vida y salud de los ciudadanos”. Aludió al nuevo Plan Estratégico puesto en marcha por la corporación para renovar su estructura y hacer más visible a la Farmacia, con el fin de “seguir siendo una referencia social y sanitaria en todos los ámbitos de nuestro ejercicio profesional”.

Asimismo, se refirió a la futura Ley de Farmacia y al Concierto de prestaciones farmacéuticas para los próximos cuatro años, cuya negociación se acaba de cerrar y que se someterá a la ratificación de la Asamblea General del Colegio. “El Concierto y la Ley deben ser la base legal para seguir avanzando con total garantía en una nueva forma de hacer Farmacia que responda a las aspiraciones del sector, tenga encaje en el sistema de salud, atienda las necesidades de los pacientes y sea reconocida por la sociedad”, aseguró.

El presidente del Colegio abogó por “consolidar lo realizado durante la pandemia y avanzar en la implantación de nuevos servicios profesionales, abriendo nuevas líneas de colaboración con el resto de los profesionales sanitarios y niveles asistenciales”.

En este sentido, adelantó dos proyectos que está impulsando la nueva Junta: la creación de un canal de comunicación directo con los farmacéuticos de Farmacia Hospitalaria para acercar la medicación al paciente de forma colaborativa y profesional, mejorando la adherencia; y la llamada digitalización de proximidad, una iniciativa para que todas las farmacias tengan un acceso y cercanía digital a los pacientes.

Por último, reconoció a Carlos Ibáñez su “estilo tranquilo y dialogante”, “su implicación diaria y defensa del Colegio”, así como “su compromiso personal de colaboración más allá de la salida de la institución, que defiende desde la razón, pero también desde el corazón”, subrayó.

Durante el acto, se entregaron las Medallas de Oro del Colegio a Carlos Ibáñez y al expresidente del COFM, Luis González Díez, quien puso en valor el trabajo realizado por los farmacéuticos durante la pandemia y el reconocimiento social obtenido. “La sociedad ya no entiende que no podamos sustituir en nuestras farmacias una forma farmacéutica, derivando de nuevo al paciente al centro de salud; tampoco que no podamos actuar en patologías menores, desahogando así los centros de Atención Primaria; o vacunando en oficinas de farmacia, sobre todo en la zona rural”, según apuntó, entre otras medidas, que “servirían para ahorrar tiempo y dinero a la administración pública”, sin olvidar de reclamar “una oficina de farmacia con una economía estable y saneada”.

Carlos Ibáñez recordó con agradecimiento a los cinco presidentes con los que ha trabajado en el Colegio (Pedro Gómez de Agüero, José Enrique Hours, Alberto García Romero, Luis González Díez y Manuel Martínez del Peral), así como los principales hitos alcanzados en la regulación, la financiación o en los distintos proyectos profesionales acometidos.

Fue un discurso de despedida lleno de anécdotas personales y situaciones que revelan las dificultades y la complejidad de las negociaciones que ha afrontado la profesión en las últimas cuatro décadas, con un testigo de excepción como ha sido el primer director general de la institución. “Lealtad, honestidad, prudencia y sagacidad” fueron algunos de los valores que José Enrique Hours destacó de Carlos Ibáñez, una persona que ha negociado dos leyes de ordenación farmacéutica o el primer concierto de la prestación farmacéutica en la Comunidad de Madrid, según recordó entre otros hitos.

El nuevo director general del COFM, Francisco Javier Fernández, recoge el testigo de su predecesor en el cargo con “entusiasmo” ante la “doble oportunidad” de volver a trabajar para una profesión farmacéutica “de indiscutible valor social” y hacerlo desde una institución “con capacidad transformadora”, según recalcó ayer. El objetivo que se marca en esta nueva etapa quien fuera director de Correo Farmacéutico y del Área de Salud de Unidad Editorial será “impulsar el papel de la profesión y la figura del farmacéutico en nuestra sociedad”.

En el Día del Colegiado se reconoció, además, con la Medalla de Plata la trayectoria profesional de María Sanjurjo Sáez, jefa de Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que ha liderado desde 1997, hasta convertir esta especialidad en referente y modelo de excelencia en España.

También se entregó la Distinción Honorífica de la institución a los miembros de la última Junta de Gobierno liderada por Luis González, en reconocimiento de sus años de dedicación y su aportación a la profesión farmacéutica.

Otros premios otorgados por el Colegio a propuesta, por primera vez, de los colegiados, como señaló la secretaria de la corporación, Marta de Zarandieta Romero, fueron el Colegiado de Honor a Ricard Troiano i Gomá, presidente de Farmamundi, por su trabajo voluntario desde hace más de 25 años en la ONGD Farmamundi; el Colegiado Distinguido a Justo Aquilino Corral Aragón, por su trayectoria profesional dedicada a la divulgación y docencia de la formulación magistral, tanto a médicos como a farmacéuticos, durante casi 40 años; y el Premio Solidario al Comedor Social María Inmaculada, por la labor desarrollada dirigida a cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene de las personas en riesgo de exclusión social.