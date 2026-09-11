Los expertos en psiquiatría coinciden: hacer sudokus está bien, pero estos hobbies son mejores para cuidar la salud mental de la gente con estrés crónico

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El estrés crónico es uno de los males del siglo XXI, pero hay hábitos que lo pueden llegar a reducir. Además de hacer deporte, llevar un estilo de vida sano, y organizar bien nuestro trabajo para no hacer horas de más, los expertos relatan los hobbies que permiten cuidar la salud mental.

Los sudokus son uno de ellos, de hecho, se recomiendan también para reactivar el cerebro en todo tipo de edades, especialmente en personas mayores, pero hay muchos más. El psiquiatra Javier Quintero recomienda estos hobbies para reducir el estrés crónico. ahora bien, cuando este problema se convierte en algo mayor que impide hacer las actividades diarias, entonces hay que ir al médico y pedir cita con el especialista, pues necesitamos tratamiento.

Los hobbies para reducir el estrés crónico

Cuidar tu cuerpo

El psiquiatra Javier Quintero aconseja acudir al gimnasio, correr, en general hacer deporte porque esto permite escaparse del estrés. “Bailar, hacer pilates, yoga, algo que te mantenga que te mantenga activo, pero que lo disfrutes”, matiza.

En general, el ejercicio reduce el estrés y la ansiedad, ayuda a despejar la mente y liberar tensiones. También previene enfermedades crónicas: como la diabetes tipo 2, la hipertensión y el colesterol alto. Y favorece la salud mental: promueve la concentración, el optimismo y la autoestima.

Que te permita crear

Para reducir el estrés crónico, Quintero recomienda practicar un hobby que permita crear: cocinar, tocar un instrumento, hacer cerámica, algo que sea crear y también uno se lo pase bien. Estos hábitos permiten desconectar y te hace sentir bien.

Un hobby que te dé calma

Aquí el experto se refiere a acciones como pasear, cuidar plantas, estar en la naturaleza, meditar, algo que permita bajar el rimo y desconectar del ritmo diario que muchas veces no tiene fin.

Conectar con otras personas

El experto también aconseja relacionarse con los demás. Estar en un grupo o apuntarse a un club.

Ayudar a seguir creciendo

En este caso, Quintero ensalza los hobbies para reducir el estrés crónico que nos permita seguir aprendiendo como leer, aprender un idioma, escribir, es decir, algo que mantenga activa tu curiosidad.

Ahora bien, el experto deja claro que hacer todo ello no significa que debas hacer 5 hobbies cada día, entonces genera mayor estrés. Se trata de escogerlos y distribuirlos de una manera equitativa para que encajen dentro de la vida de cada uno. también puntualiza que no se trata de sumar una obligación más, en este caso, el estrés crónico puede aumentar.

Cómo decidir qué hobbies incorporar para reducir el estrés crónico

Evalúa tu objetivo principal: relajación, creatividad, ejercicio o conexión social. Cada hobby tiene un efecto distinto sobre el ánimo y el estrés. Empieza pequeño: prueba una actividad durante unas semanas antes de comprometerte. La constancia pequeña supera los intentos grandilocuentes que se abandonan rápido. Balancea áreas: incluye al menos una actividad física, una creativa y una social o comunitaria para cubrir diferentes necesidades emocionales. Tiempo realista: fija cuánto tiempo disponible tienes por semana y elige hobbies compatibles con ese horario. Placer y desafío: busca actividades que te gusten y que a la vez supongan un reto moderado; el equilibrio mantiene la motivación.

Ejemplos prácticos, según el experto

– Si buscas desconexión: caminatas diarias, jardinería o lectura breve antes de dormir.

– Si buscas creatividad: dibujo, escritura libre o clases de fotografía en fin de semana.

– Si buscas ejercicio: yoga en casa, ciclismo o natación según disponibilidad.

– Si buscas conexión social: grupos de voluntariado, clubes de lectura o talleres presenciales.

Cómo integrar el hobby en tu rutina escolar o laboral

Bloquea un espacio fijo en la agenda semanal, aunque sean 30 minutos.

Reduce la fricción: prepara lo necesario (materiales, ropa, espacio) la noche anterior.

Acepta la irregularidad: habrá semanas más ocupadas; retoma sin culpas.

Elegir hobbies con intención convierte el tiempo libre en una inversión real en tu bienestar. Piensa cuál de las áreas (relajación, creatividad, ejercicio, conexión) te falta y prueba una actividad pequeña este mes.

Cuidado con el estrés

En ocasiones, el estrés crónico se generan de manera sigilosa algunas reacciones y manifestaciones que indican malestar, incomodidad, dolor y angustia.

Cómo bajar la hormona del estrés de manera natural

En René Quinton Fundación, podemos aplicar los siguientes hábitos: