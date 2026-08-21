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Ethel May Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en el Reino Unido y a sus 117 años es la persona viva más longeva del planeta. Hasta hace sólo dos años era la española María Branyas con 117 años la que ocupaba el pódium mundial de la longevidad, pero el récord mundial de la historia de la humanidad lo sigue ostentando la francesa Jeanne Calment, que vivió hasta los 122 años y 164 días, según afirma el doctor Manuel de la Peña, quien lleva años investigando a los supercentenarios y es reconocido mundialmente como gurú de la longevidad.

La británica Ethel domina la serenidad y la calma; cada mañana se despierta sonriente y activa. Nunca discute con nadie; le gusta escuchar y hacer lo que le gusta. También le gusta mucho jugar al bridge y condujo su coche hasta los 97 años.

El pasado año recibió la visita del rey Carlos III, quien ha despertado mucho interés por las personas superlongevas. Ethel, al igual que todos los supercentenarios, ha sido capaz de sobrevivir a dos guerras mundiales y a dos pandemias, también ha superado el fallecimiento de sus hijos y otras muchas adversidades. Para Ethel, a sus 117 años, el amor, el afecto y la ternura son lo más importante en la vida, así como cultivar una actitud vital tranquila, subraya De la Peña.

Más de 5.000 personas han pasado de los 110 años en la historia de la humanidad y actualmente más de veinte españoles viven a estas edades, donde destacan la leonesa Teresa Fernández Casado, que con 113 años es la más longeva de España; la andaluza Antonia Figueroa de 110 años, la catalana Carmen Noguera de 111 años, la aragonesa María Pilar de la Vega de 110 años o el mismísimo extremeño Jesús Redondo de 111 años y la gallega Esperanza Cortiñas, que en diciembre cumplirá 110 años, entre otros españoles, como señala el afamado doctor De la Peña.

Nuevos tratamientos para ser más longevos

E insiste en que la esperanza de vida se va a disparar en los próximos cinco años con la llegada de tratamientos de reprogramación celular, terapia génica y senolíticos, que unidos a herramientas de la IA con Alpha Genomics lograrán frenar el envejecimiento, como muy bien se describe en la Guía para vivir sanos 120 años.

El doctor Manuel de la Peña, figura de referencia en el estudio de la longevidad, acaba de ser recibido en Audiencia Privada por el Papa León XIV, quien le concedió la Medalla de Oro de su Pontificado, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y excelencia médica, así como a su condición de descubridor de un destacado yacimiento de supercentenarios.

Cardiólogo, escritor, doctor cum laude en Medicina y académico, preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y dirige la Cátedra del Corazón y Longevidad. Los numerosos galardones que ha recibido son un reflejo de su invaluable contribución al conocimiento de la longevidad humana.