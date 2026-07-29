Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Teresa Fernández Casado, que ha cumplido 113 años y es la persona más longeva de España, se erige como un símbolo de longevidad y vitalidad en medio del ritmo acelerado de la vida moderna. Nació el 29 de julio de 1913 en la provincia de León. Esta mujer convierte su historia en una lección viva sobre el cuidado personal y la resiliencia. Teresa, con una presencia llena de energía y alegría, compartió su secreto de longevidad con el doctor Manuel de la Peña, reconocido mundialmente como gurú de la longevidad, en una entrevista que desvela la combinación mágica de factores que contribuyen a su prolongada vida.

Le implantaron un stent con 101 años

A los 101 años ingresó por primera vez de urgencias en un hospital debido a la obstrucción de una arteria del corazón. Le implantaron un stent, logrando así la revascularización vascular. Ha desarrollado intolerancia a la glucosa, pero esta condición la sabe manejar con gran disciplina. Además, tiene el colesterol, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en perfectas condiciones, y mantiene una contextura delgada. Conserva sus facultades mentales y una memoria prodigiosa. Su dieta está basada en purés de verduras y mucha fruta. Sus actividades predilectas siempre han sido cantar y bailar.

Vigila su salud de forma rigurosa mediante medicamentos. Además, superó con éxito un exigente test de longevidad. Perdió la visión de un ojo tras golpearse con una azada mientras trabajaba en el campo.

Se casó a los 18 años y tuvo nueve hijos. Su hijo mayor tiene actualmente 93 años, y sus hijas Manuela y Rosa se encargan de cuidarla con esmero.

A lo largo de su vida ha superado las adversidades de la Guerra Civil española, las dos Guerras Mundiales y dos pandemias.

De la Peña subraya que ha tenido el privilegio de escuchar un poema maravilloso que le ha recitado Teresa, que literalmente dice: «Dios mío, detente, nube, detente tú, que Dios sabe más que tú», y que se ha hecho viral en redes sociales.

El alcalde de Zambroncinos del Páramo (León) la visitó para comunicarle que en el último pleno municipal se aprobó ponerle a una plaza del pueblo el nombre de Teresa Fernández Casado. También, como es habitual todos los años, recibió la visita del Obispo de León.

Su hija Rosa, un ejemplo de vida saludable

Su hija Rosa, a los 76 años, educada en costumbres sanas, sale todos los días a las ocho de la mañana en bicicleta y hace 40 km diarios en dos horas. Su marido Fernando, plenamente enamorado de su mujer, a los 68 años, pedalea detrás de ella cada día. Una vez finalizadas sus excursiones, se dedica a cuidar con esmero a su madre.

Como gesto de admiración, el doctor De la Peña obsequió a Teresa con un ejemplar de su obra Guía para vivir sanos 120 años, una referencia basada en historias reales de supercentenarios, y le entregó también un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que ella besó y abrazó con emoción.

El doctor Manuel de la Peña, figura de referencia en el estudio de la longevidad, acaba de ser recibido en Audiencia Privada por el Papa León XIV, quien le concedió la Medalla de Oro de su Pontificado, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y excelencia médica, así como a su condición de descubridor de un destacado yacimiento de supercentenarios.

Cardiólogo, escritor, doctor cum laude en Medicina y académico, preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y dirige la Cátedra del Corazón y Longevidad. Los numerosos galardones que ha recibido son un reflejo de su invaluable contribución al conocimiento de la longevidad humana.