La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) acaba de hacer un llamamiento a las autoridades para que se refuercen las medidas de prevención, en un intento de reducir el riesgo de contagios de virus respiratorios, además de una respuesta coordinada con criterios homogéneos en todo el territorio nacional.

Los sistemas de vigilancia muestran que en España la tasa de casos de esta temporada, que abarca el final de este año y los comienzos del 2026 está muy por encima de la que se registraba en las mismas fechas del año pasado, por lo que va a ser una temporada particularmente compleja.

Las consultas por este tipo de infecciones está creando tensión asistencial en las consultas de Atención Primaria y, según informa esta sociedad científica, las poblaciones más afectadas son niños, personas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

De acuerdo con los expertos del Grupo de Trabajo de Infecciones, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (IMVAP) y el Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN, las temperaturas inusualmente

oscilantes de este otoño son la causa de este repunte.

La prevención está en la vacuna

El Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) ha identificado el virus de la gripe A (H3N2) como variedad predominante.

El pico más temprano puede hacer que la temporada sea más prolongada o las oleadas de contagios más numerosas, aunque dependen también de la climatología y la movilidad de la población durante las vacaciones de Navidad, indican los expertos de SEMERGEN. Un elemento clave será la cobertura vacunal.

La sociedad que representa a los médicos de cabecera pide a las autoridades preparar adecuadamente a los centros de salud y garantizar recursos suficientes, incluyendo la disponibilidad de pruebas de diagnóstico que permitan diferenciar gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS) de otros virus respiratorios, pero la principal herramienta preventiva serán las vacunas, insisten.

Una de las tareas de los médicos es informar a la población sobre la importancia de las vacunas, sobre todo para los grupos de riesgo. El Comité Asesor de Vacunas insiste en la importancia de conseguir coberturas elevadas de vacunación antigripal esta temporada. Los objetivos que el Ministerio de Sanidad ha propuesto son una cobertura del 75% entre las personas de 65 o más años de edad y entre los profesionales de los centros sanitarios y sociosanitarios; del 60% entre las mujeres embarazadas y las personas pertenecientes a los grupos de riesgo y del 60% para los niños de 6 a 59 meses.

En SEMERGEN, recuerdan: «Debemos tomarnos el tiempo necesario para revisar el calendario vacunal de todos nuestros pacientes y transmitirles confianza, ya que las vacunas han demostrado sobradamente su eficacia y seguridad» e insisten en la necesidad de mantener actualizada la vacunación frente a todas las infecciones prevenibles- incluida la vacuna frente al covid en los grupos de población de más de 70 años o personas con patologías crónicas, cuyas tasas de vacunación están disminuyendo por la menor percepción del riesgo-, para reducir de forma significativa las posibles complicaciones graves, especialmente en personas mayores, pacientes crónicos e inmunodeprimidos.

Asimismo, indican que una cobertura vacunal adecuada ayuda a evitar la saturación de las consultas y los servicios de urgencias, especialmente en los periodos epidémicos, cuando la demanda asistencial aumenta de manera notable.

La vacuna antigripal tarda aproximadamente 14 días en ofrecer protección, por lo que inmunizarse cuanto antes contribuye a reducir el riesgo de infección.