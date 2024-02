, (nacida c. 350-370; murió 415 dC) es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento razonablemente seguro y detallado, según la

, la primera mujer Británica en obtener el título de médica y cirujana en 1865. Consiguió entonces que la admitieran en la Universidad de la Sorbona y terminó sus estudios de doctorado en 1870. Tras el doctorado, fue nombrada oficial médico visitante del London Hospital for Children. También fue elegida para ser parte de la Asociación Médica Británica. En 1874, cofundó la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres. Además, fue la primera decana de una facultad de medicina británica y la primera alcaldesa de Gran Bretaña.

. Estudió matemáticas y física antes de optar por la carrera de medicina en la Universidad de Toronto. Ella puso en evidencia que, en muchos casos, la mastectomía radical no era necesaria. Había otras formas de obtener el mismo resultado positivo. Tras su jubilación, en 1976, comenzó a recibir honores. En 1977, la Sociedad Radiológica de Francia le otorgó el premio Antoine Béclère; fue la primera mujer en recibirlo. Además, en 1979 le dieron la medalla de la Sociedad Americana de Radiólogos Terapéuticos. Peters falleció a consecuencia de un cáncer de mama con 82 años.

Premio Nobel de Fisiología y Medicina, en conjunto con George H. Hitchings y Sir James Black, por el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como la leucemia, herpes, malaria, gota y sida, y fármacos usados en los trasplantes de órganos, en 1988. Recibió la Medalla Nacional a la Ciencia y el Premio Lemelson-MIT al logro de toda una vida y, en 1991 se convirtió en la primera mujer en pertenecer al National Inventors Hall of Fame, según datos de

, es la responsable de convertir la quimioterapia en un tratamiento viable para los pacientes con cáncer. Fue pionera en el uso de biopsias de tumores para testar sustancias. Además, desarrolló un sistema de catéteres como método no quirúrgico y consiguió llevar medicamentos anticancerígenos a zonas de difícil acceso en los riñones y el bazo, entre otros. Fue uno de los siete miembros, y la única de sexo femenino, en la fundación de la American Society of Clinical Oncology para cubrir las necesidades específicas de los médicos de pacientes con cáncer. Se convirtió en la primera mujer que llegó a presidir la New York Cancer Society.