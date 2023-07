Fact checked

El Informe del Observatorio Bloom ITS en mujeres en España, en los últimos años se ha observado un repunte de casos de otras ITS como la clamidia, la sífilis y la gonorrea. Si bien este crecimiento ha afectado a toda la población, son las mujeres las que han experimentado un mayor incremento de diagnósticos de ITS. Entre 2016 y 2019 los casos de ITS en mujeres en España aumentaron un 156%, según las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

En este sentido, la Dra. Iria Miguéns, coordinadora del Grupo MUEjeres de SEMES, ha indicado que, según el mismo informe, si se tienen en cuenta los casos aportados por los sistemas de vigilancia de las comunidades autónomas, el incremento de casos entre el año 2012 y 2019 se sitúa en un 1.073%, llegando a su punto máximo de contagios con 16.304 casos anuales: “el 80 % del total de los casos diagnosticados fue en mujeres de entre 15 y 35 años, pues a partir de esa edad se registran menos contagios por estabilización del número parejas sexuales. También el 70% de las mujeres consideraron que su conocimiento sobre las ITS es deficiente”, ha aseverado la experta.

Debido al creciente aumento de casos de ITS tanto a nivel mundial como en nuestro país, uno de los principales retos es aumentar de manera optimizada y sistematizada el cribado de ITS a través de la identificación de las denominadas poblaciones prioritarias y facilitando o acercando su acceso al sistema sanitario. Porque, los costes derivados de las Infecciones de Transmisión Sexual en España podrían ser de casi 300 millones de euros (296,79 millones de euros) en el año 2025 si se reduce la inversión sanitaria en prevención.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha alertado sobre el «problema de salud pública» que supone el incremento de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España «tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz».

En España, según los últimos datos oficiales, más de 17.700 personas de cada 100.000 padecen una ITS, y la mayoría de los pacientes diagnosticados son adultos jóvenes y menores de 25 años. Entre los hombres, estas patologías han aumentado un 113,83% entre los años 2016 y 2019, según los datos más actualizados del Instituto de Salud Carlos III.

El Observatorio Bloom reveló en junio de 2022 que el aumento de estas patologías en mujeres en España fue de más de un 1.073% desde 2012 a 2019. Al incidir en las causas de ese aumento, el informe observó que el 70% de las mujeres en España consideran su educación sexual deficiente.

«Tras ver las cifras de crecimiento y algunas de sus causas, nos preguntamos qué gastos suponía para el Estado este aumento de casos en la población general y fuimos un paso más allá, ampliando la vista y clarificando la importancia que tienen las políticas públicas de prevención», ha explicado la directora de Bloom, Andrea Aznar.

Las estimaciones

Según las estimaciones del informe, se predice que de manera acumulada, en el escenario intermedio o continuista, la progresión del gasto en ITS aumentará hasta 2025 un 51,14%, destacando además que, de 2022 a 2023, el gasto se incrementará un 16%, según las previsiones. Así, se espera que de 2023 a 2024 aumente un 14% y de 2024 a 2025, un 13%.

Partiendo de estos escenarios, el Observatorio Bloom estima que, si baja la inversión en prevención (escenario pesimista), el coste total del tratamiento de las ITS en España se elevaría hasta los 296,29 millones en 2025.

En cambio, si aumenta la prevención (escenario optimista), el ahorro generado podría suponer hasta 77,48 millones de euros en el mismo año. Esto supondría un ahorro acumulado entre 2022 y 2025 de un 56,35 por ciento.

En este sentido, en los tres escenarios, la evolución del coste medio es creciente e intensa con el paso del tiempo. «Revertir esta tendencia y disminuir el coste es posible bajo el supuesto de una mayor inversión que la actual en acciones preventivas, es decir, en el escenario optimista», apuntan los autores.

Costes directos e indirectos

Para la elaboración del informe, se ha tenido en cuenta tanto los costes directos, relacionados específicamente con la atención médica y el tratamiento de una enfermedad o afección, como los costes indirectos, que son aquellos gastos adicionales y las pérdidas económicas que se derivan de una enfermedad o afección.

El estudio se ha basado en el análisis de cinco ITS (VIH/sida, gonorrea, clamidia y sífilis -incluyendo sífilis congénita-). Los autores destaan que gran parte de los costes provienen de una única ITS, el sida/VIH y, concretamente, esta representa más del 86 por ciento del coste total de las ITS en España.

Así, basándose en datos globales, se estima que los costes totales por paciente de VIH/SIDA en España fueron aproximadamente de 23.098 euros en 2019. Los casos de VIH crecieron un 5,6% en mujeres entre 2015 y 2019 y llevan una década estancados entre los 400 y 500 nuevos diagnósticos por año.

Otro dato destacable es que, en los últimos 32 años, España ha invertido aproximadamente 6.185 millones de euros en el abordaje de VIH/sida, evitando hasta 323.651 muertes por sida, 500.129 casos de sida y 161.417 de VIH.

Más allá del VIH/sida, el informe indica que el tratamiento de la gonorrea presenta aproximadamente un coste total por paciente de 368,54 euros anuales en España, suponiendo el 2 por ciento del coste total medio estimado con respecto al resto de ITS analizadas.

La clamidia supone 313,18 euros anuales por paciente en España, representando el 8 por ciento del total de costes estimados en materia de atención a las ITS. Por último, la sífilis es la segunda ITS con los costes más elevados, que ascienden a 1.081,89 euros anuales en España, suponiendo el 2 por ciento del coste total medio estimado.

Menos del 1% en prevención y control

A nivel estatal, el Observatorio Bloom ha detectado que el presupuesto dedicado a subvenciones para programas de prevención y control de las ITS se ha duplicado entre 2012 y 2023, pasando de 1 millón de euros a 2 millones, menos de un 1% del presupuesto del Ministerio de Sanidad en 2023 5 (en 2023, el presupuesto de este Ministerio ha sido de 2.746,17, por lo que 2 millones de euros suponen un 0,073 por ciento del total).

Sin embargo, esta cifra lleva estancada desde 2017 y no se ha previsto en el presente ninguna subida o modificación. «Esto tendría que ser una señal de alarma, puesto que el aumento de las ITS es proporcional a la disminución de las medidas preventivas y el aumento de gasto sanitario. Lo que vemos es que a menor prevención, más posibles casos de ITS y más costes sanitarios», apuntan los autores.