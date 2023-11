Fact checked

En el día internacional de la Radiología, que se celebra hoy 8 de noviembre, diversas asociaciones médicas como la European Society of Radiology (ESR) o la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) reivindican el papel de los especialistas en Radiodiagnóstico. Bajo el lema ‘Radiólogos y Técnicos acompañando al paciente’ tratan de poner en valor esta especialidad médica en su conmemoración anual y trasladar a los usuarios la cercanía de sus especialistas.

Los radiólogos reivindican también que se trata de una especialidad básica en la prescripción correcta de las pruebas radiológicas, en la planificación y en las exploraciones para aplicar el mejor tratamiento a cada paciente. También, desde SERAM, animan a la ciudadanía a solicitar información, a hablar con los médicos radiólogos y los técnicos de imagen en el momento de someterse a una prueba para disminuir la ansiedad y las dudas recibiendo la información de primera mano.

En este Día Internacional de la Radiología, OKSALUD entrevista a la presidenta de SERAM, la doctora Asunción Torregrosa Andrés que demuestra el compromiso con la atención al paciente que tienen los radiólogos, poniendo énfasis en la necesidad de garantizar que las personas reciban los cuidados necesarios de salud en el campo de la Radiología.

P.- ¿Cómo ha evolucionado el papel del radiólogo en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades?

R.- Bueno, hoy en día no hay comité multidisciplinar que no cuente con la presencia de un radiólogo. La radiología está en el centro del proceso diagnóstico y asistencial ya que más del 80% de los diagnósticos se basan en pruebas de imagen médica. Como ejemplo, la cirrosis hepática y el cáncer de hígado que ya se diagnostican por técnicas de imagen sin necesidad de realizar biopsias en la mayoría de los casos. Siguiendo con este contexto clínico, el tratamiento del cáncer de hígado con técnicas intervencionistas locorregionales cuando no se puede operar al paciente, que es en la mayoría de los casos. O el ictus, cuyo diagnóstico y pronóstico se basa en técnicas de imagen, así como su tratamiento urgente para minimizar secuelas que es realizado por los neurorradiólogos intervencionistas.

P.- ¿Cree que la radiología a menudo se considera una especialidad médica que trabaja detrás de escena? ¿Le gustaría que la gente supiera más sobre el trabajo de los radiólogos y su importancia en la atención médica?

R.- No siempre estamos detrás de escena: en radiología de mama, se trabaja con la paciente realizando el proceso diagnóstico completo hasta la biopsia; en ecografía también se trabaja con el paciente; en radiología intervencionista se trabaja con el paciente; se trabaja con el paciente haciendo las biopsias de nódulos pulmonares… Y así en una larga lista de procedimientos… Sin embargo, creo que hay una falta de lealtad por parte de algunos especialistas a la hora de considerarnos como parte del equipo.

He visto mesas de debate o charlas en algunos congresos no radiológicos, donde no se invita al experto en radiología para hablar de imagen médica. Sin ir más lejos, recientemente he visto hablar de tomografía computarizada (TC) de baja dosis para cribado de cáncer de pulmón a un cirujano torácico en lugar de a un radiólogo torácico. Esto no puede consentirse ya que contradice la realidad asistencial del día a día en la que los radiólogos estamos en el centro del proceso diagnóstico. La población tiene que saber que la imagen médica, crucial para su proceso asistencial, está adquirida por un técnico superior en imagen diagnóstica, e interpretada según su historia clínica por los y las radiólogas, médicos especialistas en Radiodiagnóstico, una especialidad de las más demandadas tanto en el MIR como en el mercado laboral. Quien dice si alguien tiene un cáncer de pulmón estadio III son los radiólogos, quien dice que en un hígado cirrótico está creciendo un tumor son los radiólogos.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son las tecnologías y técnicas más novedosas que se están utilizando en la práctica radiológica?

RESPUESTA.- Sin duda, y por su importancia en el diagnóstico radiológico, los nuevos equipos de TC de doble energía y TC espectral, que permiten no sólo adquirir imágenes empleando menos dosis de radiación, sino también la caracterización tisular que hasta ahora estaba limitada a la Resonancia Magnética (RM). Hay equipos de RM de última generación que permiten aplicar protocolos de imagen más rápidos reduciendo el tiempo de exploración. También existen procedimientos de radiología intervencionista que permiten tratar patologías de manera mínimamente invasiva. Y, por supuesto, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial no sólo como ayuda al diagnóstico sino también integradas en los equipos y que permiten automatizar procesos como el centraje del paciente, inyección personalizada de contraste, etc.

P.- ¿Qué acciones se están tomando para destacar y reivindicar la profesión de la radiología?

R.- Dar a conocer nuestra especialidad y nuestro trabajo a través de la Sociedad Española de Radiología (SERAM) a los medios, las instituciones y la población en general. Hemos profesionalizado la parte comunicativa de la sociedad con muy buenos resultados. También hemos formando parte de alianzas de sociedades médicas, llegando a acuerdos de colaboración con otras sociedades no médicas. Este tema ya lo tiene desarrollado la Sociedad Europea de Radiología (ESR) de la que formamos parte, para la potenciación de la comunicación con el paciente. Hemos incorporado a pacientes en mesas de debate para que nos transmitan sus necesidades y poder mejorar los circuitos asistenciales. Y luego, hay que hacer “activismo” individual. Somos radiólogos clínicos, actuemos como tal en nuestro trabajo diario.

P.- ¿La radiología es fundamental en la detección temprana y el diagnóstico de enfermedades graves, como el cáncer? ¿Por qué?

R.- Porque dada la calidad tecnológica de los equipos con los que obtenemos imagen médica, podemos detectar lesiones muy pequeñas con alto grado de precisión antes de que den síntomas. Cuando un cáncer da síntomas, habitualmente las opciones de tratamiento y el pronóstico se reducen. Por eso, es por lo que la radiología es parte fundamental de los programas de cribado de cáncer como el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón…

La otra vertiente es la «expertise» de los profesionales de radiología. La radiología española está en el top 5 de la radiología europea dada la alta calidad de la formación de nuestros especialistas, con mayor presencia en Europa cada vez en puestos de responsabilidad, presencia en congresos como profesores, presencia en la elaboración de guías clínicas…

P.- ¿Qué precauciones y avances se han implementado para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal en la radiología moderna?

R.- Seguimos las directrices de los físicos y la sociedad de protección radiológica y departamentos de riesgos laborales para minimizar dosis de radiación de aquellas modalidades que utilizan los rayos x como fuente de energía. Los equipos de TC (principal fuente de radiación de la población) tienen tecnología para ajustar al máximo la dosis de radiación. En ese sentido, todo está claro. No obstante, hay que enfatizar en que la realización de estudios de TC deben siempre ajustarse al beneficio-riesgo de cada paciente, en función de su edad, tipo de patología, comorbilidades, etc. Los garantes de estas cuestiones como las indicaciones de las pruebas, los protocolos de adquisición de imágenes, la disminución de la tasa de repetición de pruebas somos los radiólogos. Trabajamos con criterios ALARA y así lo tiene que entender el compañero médico que solicita una prueba radiológica.

P.- ¿Qué significa el Día Mundial de la Radiología para sus profesionales? ¿Cuál cree que es su objetivo principal?

R.- Celebramos el descubrimiento de los Rayos X (RX), aunque hoy en día los RX son sólo una parte de las modalidades de imagen que manejamos. Ponemos en valor la importancia del trabajo de los equipos humanos de radiología, visibilizamos nuestra especialidad a nivel mundial.

P.- Por último, ¿cómo pueden los pacientes y la sociedad en general participar en la celebración del Día Mundial de la Radiología y en el reconocimiento de la profesión? ¿Cree que hay alguna forma en la que la comunidad pueda apoyar a los radiólogos y su trabajo?

R.- Se puede participar subiendo imágenes relacionadas con la asistencia a servicios de radiología a las RRSS buscando los hashtags IDoR, International Day of Radiology, etc. No sólo los pacientes, también todos los profesionales que participan en la radiología como técnicos de imagen, radiólogos, enfermería radiológica, industria, entidades, sociedades científicas, asociaciones de pacientes…

La mejor manera de apoyar nuestro trabajo es que lo conozcan, que quieran hablar con un radiólogo o radióloga cuando acuden a realizar un TC o una RM, preguntarnos las dudas, obtener información de primera mano, confiar en nuestro criterio que siempre va a ser el más fundamentado y basado en la evidencia. Esa creo que es la mejor manera de apoyarnos.