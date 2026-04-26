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El doctor José Manuel Valle Folgueral, especialista en neurocirugía, aborda en esta entrevista en OKSALUD los principales avances de su especialidad, marcada por la innovación tecnológica, la cirugía mínimamente invasiva y la mejora de los resultados clínicos en patologías complejas. Además de repasar la evolución del tratamiento de enfermedades neuroquirúrgicasy el papel del abordaje multidisciplinar, el experto detalla su visión sobre el futuro de la neurocirugía y los retos aún pendientes. En este contexto, también explica su proyecto para impulsar la construcción de un nuevo complejo sanitario privado en León, destinado a reforzar la oferta asistencial y modernizar la atención médica en la región.

El doctor Folgueral realizó su especialización vía MIR en Neurocirugía en el Hospital Universitario San Marcos de Braga (Portugal), donde completó su formación, que culminó con la especialización en cirugía compleja de la columna en Estados Unidos, en el Hospital de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), uno de los centros de mayor excelencia e innovación a nivel mundial, donde finalizó su especialidad en 2007.

Asimismo, ha completado los cursos oficiales de la European Association of Neurosurgical Societies (EANS) en Roma, Praga, Lisboa y Luxemburgo, y realizó estancias formativas en algunos de los centros de neurocirugía más prestigiosos del mundo, en ciudades como Seúl, Londres, São Paulo, Helsinki y Chicago.

Posteriormente, orientó su práctica hacia la cirugía avanzada de columna, centrando su actividad en el tratamiento de patología compleja vertebral mediante técnicas de máxima precisión y abordajes mínimamente invasivos, siendo el primer neurocirujano en España en llevar a cabo una cirugía compleja de la columna guiada por TAC robotizado intraoperatorio LOOP-X y navegación espinal 3D suplementada por inteligencia artificial.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por su excelencia clínica y su contribución al desarrollo de técnicas innovadoras. Entre sus galardones destacan: Doctoralia Awards como mejor neurocirujano de España (2020); Premio Nacional de Medicina en Neurocirugía (2021); European Awards in Medicine (París) (2022), como mejor neurocirujano europeo en cirugía compleja de columna; Premio Pasteur en Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica (2022); Mejor Neurocirujano en Cirugía Compleja de la Columna, Premios Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria (2023); y Top Doctors Awards como mejor neurocirujano de España en cirugía avanzada de la columna (2025).

Pregunta.- Doctor Folgueral, usted es uno de los referentes internacionales en cirugía de columna y numerosos pacientes se han beneficiado de técnicas que incorporan el TAC robotizado. ¿En qué consisten este tipo de intervenciones y qué ventajas aportan frente a la cirugía convencional?

Dr. Folgueral.- La cirugía de columna tradicional tiene un reto fundamental: trabajar a milímetros de la médula espinal y de las raíces nerviosas, estructuras delicadísimas, sin dañarlas. Durante décadas, el cirujano operaba a ojo, guiándose por su experiencia y por radiografías y escopia en 2D. Era un poco como aparcar un coche grande mirando solo el espejo retrovisor: funciona, pero el margen de error existe. Hoy en día, gracias a la navegación y a la tecnología que incorporan los automóviles de última generación, conducir y aparcar un coche grande es muy sencillo y casi aparca solo.

El TAC robotizado intraoperatorio y la navegación espinal 3D, suplementada por inteligencia artificial, cambian las reglas del juego. Básicamente, se integra un TAC robotizado y un sistema de navegación espinal 3D dentro del propio quirófano. La navegación espinal actúa como un GPS de altísima precisión: antes de hacer ninguna incisión, se obtiene un mapa completo de la columna del paciente y se planifica en pantalla la trayectoria ideal para colocar los implantes en las vértebras, en el punto más idóneo y a la medida exacta de cada caso. Esta tecnología guía la mano del cirujano con una exactitud milimétrica, permitiendo colocar cada implante sin margen de error y respetando las estructuras nerviosas.

P.- Por lo tanto, ¿cuáles son los mayores avances que ha vivido la neurocirugía en los últimos años?

Dr. Folgueral.- La neurocirugía ha experimentado en los últimos 10 o 15 años una auténtica revolución silenciosa. Entre los avances más importantes destacan la navegación 3D y la robótica quirúrgica, que permiten operar con mapas en tiempo real y una precisión milimétrica, reduciendo daños colaterales, sangrado y estancias hospitalarias. A ello se suma la monitorización neurofisiológica intraoperatoria de última generación, que permite detectar en tiempo real posibles daños neurológicos y actuar de inmediato para evitarlos. También han evolucionado los sistemas de visualización, como los microscopios quirúrgicos, la endoscopia biportal o los exoscopios con imagen 3D-4K, así como el diseño del instrumental y los implantes de titanio, que simplifican los procedimientos y reducen los tiempos quirúrgicos.

P.- ¿Qué patologías han experimentado una mejora más significativa en su tratamiento gracias a la tecnología?

Dr. Folgueral.- La tecnología, especialmente el TAC robotizado y la navegación 3D, ha transformado el pronóstico de múltiples patologías. Entre ellas destacan las escoliosis y deformidades complejas, las fracturas vertebrales por osteoporosis o traumatismos, los tumores de columna y las cirugías de revisión en pacientes previamente operados. En todos estos casos, lo que antes implicaba un alto riesgo se ha convertido en procedimientos mucho más seguros, precisos y con recuperaciones más rápidas.

P.- ¿Qué tipo de casos son hoy los más complejos a los que se enfrenta un neurocirujano?

Dr. Folgueral.- La complejidad actual ya no reside tanto en la falta de tecnología como en los límites que impone la biología del paciente. Los casos más desafiantes incluyen las cirugías fallidas previas con anatomía distorsionada, los tumores vertebrales con invasión del canal medular, las deformidades severas en pacientes con osteoporosis avanzada y los tumores intradurales que afectan directamente a la médula espinal. En estos escenarios, la tecnología es una ayuda clave, pero la toma de decisiones y la experiencia del cirujano resultan determinantes.

P.- ¿Qué objetivo principal persigue con la creación del nuevo complejo sanitario privado en León?

Dr. Folgueral.- El Instituto de Patología Compleja de la Columna que se está impulsando en León nace para dar respuesta a una necesidad detectada durante años: la falta de coordinación en el abordaje de pacientes con patologías complejas, que a menudo pasan por múltiples especialistas sin un plan global. El objetivo es crear una unidad integral de alto rendimiento con enfoque multidisciplinar, reducir el “peregrinaje” de los pacientes y combinar asistencia, investigación y formación en un mismo centro.

P.- ¿Qué necesidades detecta en esta atención sanitaria que le han llevado a impulsar este proyecto?

Dr. Folgueral.- Entre las principales carencias destacan la fragmentación asistencial, la falta de tecnología integrada, el abandono del paciente tras la cirugía, la ausencia de protocolos específicos para reintervenciones, la escasa investigación en patología compleja y la necesidad de mejorar la formación de nuevos cirujanos. El Instituto pretende dar respuesta a todas estas áreas, ofreciendo un modelo coordinado, tecnológico y centrado en el paciente.

P.- ¿Qué tipo de especialidades y servicios tendrá el complejo?

Dr. Folgueral.- El centro contará con un modelo integral que incluirá especialidades como neurocirugía, traumatología, neurología o reumatología, junto a unidades específicas de deformidades, cirugía infantil o endoscopia avanzada. Además, incorporará servicios de apoyo como unidad del dolor, rehabilitación, neurofisiología, nutrición, psicología y podología, así como tecnología de última generación en diagnóstico por imagen y quirófano robótico.

P.- ¿Hacia dónde cree que evolucionará la neurocirugía en la próxima década?

D. Folgueral.- La neurocirugía avanzará hacia una mayor precisión, menor invasividad y un enfoque más personalizado. La inteligencia artificial permitirá planificar intervenciones a medida, la robótica facilitará cirugías más seguras y menos agresivas, y los tratamientos biológicos abrirán la puerta a regenerar tejidos en lugar de recurrir a fusiones. El objetivo final será lograr intervenciones más seguras, con menos dolor y recuperaciones más rápidas, siempre poniendo al paciente en el centro.