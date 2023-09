Dr. Sierra, médico estético: «Buscamos una expresión de naturalidad en el rostro, inflar la cara no sirve»

Fact checked

El Dr. Jesús Sierra es el médico estético que todos queremos –y debemos– tener en nuestra agenda. Muy profesional, sincero y de toda confianza atiende a sus pacientes en la Clínica Deam. Más de 35 años lleva en el ámbito de la Medicina Estética, siendo pionero en el uso de neuromiomodulación y fillers –implantes de ácido hialuronico–, así como el uso de hilos tensores y de tracción. Tratamientos que, explica, buscan que el rostro de sus pacientes esté resplandeciente y estupendo, pero siempre natural.

Esta búsqueda de la naturalidad hace que muchas personas, incluso muchas de ellas conocidas, como Marta Sánchez o Jacqueline de la Vega, por ejemplo, se hayan puesto en sus manos y estén encantadas. Reconoce que con el tiempo se forja amistad con sus pacientes. «Claro, no cabe duda. La medicina estética es un cuidado y una mejora que se da cada cierto tiempo, con una regularidad, y eso hace que la amistad se conforme con el tiempo», comenta el Dr. Sierra.

La relación médico-paciente duradera en el tiempo

Fue pionero en Medicina Estética cuando en España apenas se escuchaba hablar de ella. «Siempre me he movido fuera de España para conocer y saber nuevos tratamientos. Cuando comencé en Francia e Italia este tipo de medicina estaba muy extendida e implantada, pero aquí no hay nada. Siempre me he empapado de todos los tratamientos y los he puesto en práctica con mucha confianza en mí mismo y, por supuesto, en mis conocimientos. Mi forma de ser es así, soy muy echado pa’lante», apunta.

Cuando los pacientes llegan a la Clínica Deam son atendidos por el Dr. Sierra y el proceso es –sobre todo– de escucha: «La paciente o el paciente viene a vernos y lo primero que hago es escuchar, jamás le digo que es lo que tiene que hacerse. Escucho, me dice qué es lo que no le gusta o lo que busca, y a partir de ahí pongo a su alcance lo que podemos y no podemos hacer. Se establece una conversación, una relación médico-paciente importante».

El Dr. Sierra, además, explica que la sinceridad es importante cuando tienes esta relación con los pacientes. «Vienen y me cuentan, pero si no puedo hacer nada de lo que me piden, lo digo. Tienes que ofrecer sinceramente a las personas hasta donde se puede llegar, ya que todo tiene su indicación y los pacientes deben reunir unos requisitos que si no tiene, no tiene. Hay que decirlo claro: esto se puede conseguir y esto no. Y si hay opciones para poder darle, se las das, pero nada más».

«Buscamos la expresión de naturalidad»

Explica que en este momento, lo que más están llevando a cabo en Medicina Estética es «mucho ácido hialurónico con el fin de recomponer la flacidez y los tejidos del rostro, así como hidratar la piel, ya que tiene efecto antioxidante. También llevamos a cabo acciones de neuromiomodulación para tratar la expresión dinámica. Es decir, las patas de gallo, las arrugas de la frente, la mirada caída, etc. Buscamos una expresión de naturalidad, eso siempre, dentro de lo que factible y posible, por supuesto».

Lo más importante, destaca una vez más el Dr. Sierra, «es mantener la naturalidad, inflar una cara no sirve. Siempre digo que la idea es conseguir que la gente te vea y diga: «Estás estupenda»; pero no que te digan: «¿Qué te has hecho?». Si te comentan esto, es que algo no has hecho bien o que te has pasado de la raya. Tiene que haber mejora, claro que sí, pero no que exclamen cuando te vean».

Indica, además, que «todos los elementos son reabsorbibles, por eso mantienes esa relación real y en el tiempo con el paciente. Lo normal es que vengan una vez al año, así siempre tienen la piel luminosa y cuidada. De hecho, si vas al archivo fotográfico, que lo debemos tener, ves que la piel muchas veces está mejor hoy que hace 15 años».

Explica que la sociedad ha evolucionado con respecto a los cuidados del rostro. «Ahora todo el mundo quiere estar bien y cuidarse. Nuestra cara es una carta de presentación. En este momento, los tratamientos van a toda velocidad, pero no estamos moviendo hacia un espacio donde no haya un abuso del ácido hialurónico», apunta.

La Dra. Marta Sierra, la saga continua

El Dr. Sierra trabaja, además, con su hija, la Dra. Marta Sierra, médico especialista en Medicina Estética. «Estoy muy orgulloso, hay colegas que tienen hijos, pero no han estudiado Medicina y no tienen continuidad en sus clínicad. Este no es mi caso», comenta.

Destaca también que la Dra. Sierra «tiene unas manos estupendas y una vista estética muy potente, algo que es muy importante. Ella, como mujer, tienen también una empatía y una sensibilidad que los hombres no solemos tener. Entiende muy bien a los pacientes». Explica que lleva observando cómo trabaja «desde que estaba en 4º y 5º de carrera, viendo y aprendiendo. Pero no sólo conmigo, también ha ido fuera a ver cómo trabajan otros profesionales médico-estéticos, así ella se conforma su propia visión».

«A ella le gusta mucho este trabajo. Y a veces digo que el estudiante ha superado al maestro. Me hace mucha gracia porque vienen pacientes y me dicen: «Usted es buenísimo, pero es muy bruto». La Dra. Sierra es muy delicada y hace sentir a todo el mundo muy bien», añade con una sonrisa.