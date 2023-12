Fact checked

«El fin del sida es posible, está a nuestro alcance. Para seguir el camino que pone fin al sida, el mundo debe dejar que las comunidades asuman el liderazgo», afirma la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra cada año, el 1 de diciembre. Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo.

«Gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida», destaca ONUSIDA para esta efeméride, que este año tiene como lema ‘Que lideren las comunidades’, “dado que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento” y para que el mensaje «no sólo suene un día».

Desde entonces las agencias de las Naciones Unidas, los Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VIH se ha cobrado más de 40 millones de vidas desde su aparición. En todo el mundo se llevan a cabo actividades de concienciación. Desde OKSALUD, entrevistamos al jefe de sección de Medicina Interna y responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de La Princesa, el Dr. Ignacio de los Santos.

PREGUNTA.- Un siglo con el sida. La última teoría sobre el origen del sida sostiene que proviene del virus de inmunodeficiencia en simios (SIV, por sus siglas en inglés). Según el estudio ‘La propagación temprana y la ignición epidémica del VIH-1 en poblaciones humanas’, publicado en 2014, el virus entraría en los seres humanos por primera vez en África en los años 20 del siglo pasado.​ ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento del VIH?

RESPUESTA.- Esta es una teoría efectivamente, pero hay otras. Hemos conseguido un tratamiento sencillo y bien tolerado que mantiene a las personas en un estado crónico y que evita la mortalidad, sólo con un comprimido diario. En el último año, disponemos de tratamientos administrados por vía intramuscular una vez cada dos meses, y no tienen que tomar pastillas. Se está avanzando en la cura funcional y en algunos pacientes se ha podido interrumpir el tratamiento antirretroviral sin que haya repunte de la carga viral, el virus se queda como ‘aletargado’ y no se multiplica, con lo que no produce daño.

P.- ¿Qué hay prometedor ya sobre la mesa de los investigadores?

R.- Son prometedores los tratamientos de larga duración frente al VIH que se podrán administrar en inyecciones cada seis meses y no necesitarán tomar comprimidos orales.

P.- El VIH se ha convertido en un problema de salud crónico tratable que permite a las personas que viven con el virus llevar una vida larga y saludable. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

R.- Con la investigación de ensayos clínicos que han permitido la implantación de fármacos que consiguen que la carga viral se quede indetectable de forma mantenida, dando lugar a un aumento de las defensas que evitan la aparición de infecciones oportunistas. Sin embargo, están apareciendo otras comorbilidades, como algunos tumores, problemas cardiovasculares, etc., que son más frecuentes en estas personas y que disminuyen la esperanza de vida.

P.- Unas 15.000 personas toman en España el antirretroviral PrEP para evitar la infección. ¿Está demostrando su utilidad?

R.- Sí, ha habido en el último año un descenso significativo del número de casos, con caída drástica de la curva de incidencia.

P.- ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué he de hacer si creo que estoy contagiado del VIH?

R.- Puede no producir ningún síntoma, lo que hace que los pacientes puedan seguir contagiando al no considerarse enfermos. Los síntomas iniciales pueden ser hongos orales, pérdida de peso, diarrea o fiebre inexplicable, aumento de tamaño de los ganglios, aparición de lesiones en la piel, tos persistente, sensación de falta de aire, etc. En caso de que tengas sospecha de haberte contagiado hay que hacerse la prueba del VIH cuanto antes.

P.- ¿Puede comentar la historia de algún paciente en sus años de experiencia?

R.- Se trata de un hombre de 60 años, PAZ, diagnosticado de VIH hace 30 años, que tuvo una neumonía por Pneumocystis jiroveci y un sarcoma de Kaposi al diagnóstico, se le trató y se recuperó. Se le puso tratamiento con AZT y 3TC al principio, pero unos años después se le pudieron añadir los inhibidores de la proteasa, con lo que tomaba 13 comprimidos diarios y se consiguió carga viral indetectable. La cifra de CD4 (las defensas) subieron de 30 a 300 en un periodo de tres años gracias al tratamiento y a la buena adherencia al mismo. Consiguió recuperarse y volver a trabajar. Sus tratamientos han ido evolucionando a menor número de pastillas con la misma eficacia, y en el último año solo tomaba un comprimido diario. Desde hace seis meses se le ofreció el tratamiento con inyectables, lo aceptó y ahora se le está administrando dos inyecciones cada dos meses por vía intramuscular, con lo que sigue igual de bien y ha mejorado su calidad de vida, sin tener que estar pendiente de tomar las pastillas a diario.

P.- ¿Hay riesgo de transmisión de la madre al recién nacido?

R.- A todas las mujeres embarazadas hay que hacerles la prueba del VIH en la primera revisión. Si se encontrara positivo, se debe poner tratamiento cuanto antes con lo que se va a evitar prácticamente en todos los casos la transmisión al recién nacido.