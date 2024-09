Fact checked

Llevar comida casera al trabajo o al colegio es una excelente manera de mantener una alimentación saludable, ahorrar dinero y reducir el desperdicio de alimentos. Planifica una lista de comidas variadas que incluyan proteínas, carbohidratos complejos y vegetales. Haz una compra semanal basada en esa planificación. Pero además hay otra cuestión que, además de la nutricional, es básica a la hora de mejorar nuestra expectativa más saludable, como es la elección de fiambrera.

Para elegir la fiambrera más saludable para llevar al trabajo o al colegio, es importante tener en cuenta los materiales y cómo estos interactúan con los alimentos. Aquí te explico las características de las fiambreras de plástico, latón y cerámica:

Fiambreras de plástico

Ventajas:

Son ligeras, económicas y vienen en muchos diseños. Muchas son aptas para microondas (siempre que estén etiquetadas como libres de BPA).

Desventajas:

Riesgo de contaminación química: los plásticos pueden liberar sustancias químicas (como el BPA o los ftalatos) al entrar en contacto con los alimentos, especialmente si se calientan.

Sostenibilidad: el plástico no es biodegradable, por lo que su uso tiene un impacto ambiental negativo.

Menor durabilidad: con el tiempo, los plásticos pueden rayarse, mancharse o absorber olores.

Saludable si: se opta por plásticos libres de BPA y se evita calentar la comida en ellos (usar otro recipiente para el microondas).

Fiambreras de latón (o acero inoxidable)

Ventajas:

Son duraderas, no reaccionan con los alimentos y son una opción sostenible.

No retienen olores ni sabores.

No contienen productos químicos dañinos, lo que las hace seguras para almacenar alimentos.

Desventajas:

Pueden ser más pesadas que las de plástico.

Algunas no son aptas para el microondas, aunque sí para hornos o fuegos.

Saludable: el acero inoxidable o el latón son materiales muy seguros, duraderos y ecológicos.

Fiambreras de cerámica

Ventajas:

No liberan sustancias químicas a los alimentos.

Pueden ser bonitas, no retienen olores ni sabores, y son aptas para microondas (si no tienen decoraciones metálicas).

Desventajas:

Fragilidad: se pueden romper o astillar fácilmente si se caen.

Son más pesadas y no tan prácticas para transportar.

Asegurarse de que estén libres de plomo en la pintura o esmaltes.

Saludable si: se trata de cerámica libre de materiales tóxicos y se tiene cuidado con su transporte por su fragilidad.

¿La mejor opción?

Mejor opción para la salud y el medio ambiente: las fiambreras de acero inoxidable o latón son las más recomendadas por su seguridad alimentaria, durabilidad y sostenibilidad. Si optas por plástico, elige uno libre de BPA y evita calentar la comida en él. La cerámica es segura, pero puede ser menos práctica para transportar.