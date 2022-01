Empezamos un año lleno de esperanza. Y para que todo fluya mejor, no hay nada mejor que mostrarnos más optimistas. Si bien hay cosas que no tienen remedio, otras pueden tomarse de otra manera. Con estos consejos puedes ser más positivo durante el año nuevo y siempre.

Porque aprender a relativizar las cosas es la base para ser feliz, que es el objetivo de todos en la vida.

Aprende a ser más positivo durante el año nuevo

Medita todos los días

Sabemos que es algo que se ha puesto de moda, pero no es porqué sí, las personas que logran meditar algunos minutos diarios, afrontan el día con mayor relax y positividad. No es tarea sencilla, y como todo ejercicio, se trata de ir superando cada día estos momentos con el fin de concentrarse en el presente para estar mejor.

Piensa, respira, reflexiona…

Antes de tomar una decisión, de enfadarte o de dar respuestas algo negativas, detente. Respira y reflexiona, no pasa nada si debes estar tu tiempo para pensar. Luego actúa y verás como tu reacción no será la misma. Esto nos ayudará a encontrarse y a no enfrentarnos mal a nosotros y a los demás.

Practica lo que te gusta

Te sentirás siempre con optimismo si haces todo aquello que te gusta, te encanta y te eleva los sentidos prácticamente cada día. No es un misterio, pues puede ser desde un trabajo que nos guste, a un hobby, a ver esa serie que nos tiene fascinados, y verás como el positivismo entre en tu vida.

Suma amistades buenas en tu vida

Nada mejor que los amigos para sentirnos bien y compartir momentos especiales. Para esto, conserva los que tienes, y suma aquellas nuevas personas que puedes conocer y que te traen positivismo en tu vida. Aléjate de las que no te aportan nada, sean tóxicas o se portan mal contigo.

Pide los consejos de un profesional

No todos podemos tomar iniciativas por nosotros mismos. Entonces toca pedir consejo a los profesionales. Sea coach o psicólogo, sus recomendaciones nos ayudarán a vivir mejor.

Relativizar

Cuando nos encastamos en un problema, aunque realmente no tenga mucha importancia, debemos aprender a relativizar.

Las cosas pasarán y si lo vemos desde un punto de vista más positivo, seguro que no nos afecta tanto. Para lograrlo hay que hacer un ejercicio importante que puede durar un tiempo.

Consejos