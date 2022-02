Por si todavía había alguna duda, ahora un estudio confirma que la Covid es menos grave en vacunados. Así lo anuncia Europa Press en base a un informe que subraya este hecho, pues sabemos que las vacunas no frenan el contagio, pero sí que la enfermedad se pueda desarrollar de una forma más grave.

De hecho, expertos en los hospitales del país comentaban estos días que en la sexta ola se ven más personas no vacunadas en las UCI y hospitalizados, aunque también hay personas que cuentan con dos y tres dosis de vacunas.

La covid es menos grave en vacunados

Yeon Joo Jeong, del Departamento de Radiología y del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de la Universidad Nacional de Pusan en Busan (Corea del Sur), apunta que el objetivo de este estudio era documentar las características clínicas y de imagen de las infecciones por irrupción de la covid y compararlas con las de las infecciones en pacientes no vacunados.

Durante unos meses estuvieron analizando pacientes vacunados y no vacunados. De los analizados, un total de 761 pacientes hospitalizados con covid, (con media de 47 años), un total de 47 estaba con pauta completa de vacunación, 127 estaban parcialmente vacunados y 587 no estaban vacunados.

Para analizar los datos, es importante saber que, de los pacientes sometidos a TAC torácico, la TC sin neumonía fue del 22% de los pacientes no vacunados, del 30% de los pacientes parcialmente vacunados y del 59% de los pacientes totalmente vacunados. Y como conclusión se observó que los vacunados completamente tuvieron un menor riesgo de requerir oxígeno suplementario que los no vacunados. No sólo eso, también presentaban un menor riesgo de ingresar en la UCI.

Además hay otros factores que están condicionados a la enfermedad grave. Y eso tiene que ver con la edad, además de tener antecedentes de diabetes, linfocitopenia, trombocitopenia, LDH (lactato deshidrogenasa) elevada y PCR (proteína C reactiva) elevada. Es algo que se sabía pues cuando se coge esta enfermedad y hay una predisposición a tener otros problemas o bien se es más mayor, también aumenta el riesgo de padecer mayor gravedad.

Si bien este estudio viene a confirmar lo que se ha dicho hasta el momento, es verdad que faltan todavía más informes adicionales a medida que surjan diferentes variantes. Lo que está claro, según el informe, es que hay una eficacia clínica de la vacunación sobre la Covid.

El objetivo ahora es que estas vacunas puedan llegar a todo el mundo, puesto queda camino por recorrer.