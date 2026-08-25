Boticaria García, nutricionista experta, sobre el azúcar blanco y moreno en el café: «Metabólicamente en tu cuerpo se van a comportar de manera muy parecida. No son veneno, pero no son un alimento saludable»

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La sociedad española poco a poco se va concienciando de que el azúcar no es una opción saludable para endulzar nuestras comidas o bebidas como pasa con el café; por eso muchas marcas de bebidas optan por fomentar formatos «cero azúcar». La nutricionista y divulgadora Boticaria García contó a través de un video en sus redes sociales que el azúcar moreno y el azúcar blanco no son opciones saludables en tu dieta, pero que tampoco hay que tacharlos de veneno.

Ambos azúcares actúan de una manera muy similar en nuestro metabolismo, aunque mantienen pequeñas diferencias que realmente no aportan beneficios reales para tu salud. La experta en nutrición remarca la exageración que pueden realizar algunas personas a la hora de consumir edulcorantes y azúcares: «A tu microbiota le importa mucho más que comas fibra, frutas, verduras, legumbres, que evites tóxicos como el alcohol o el tabaco, que el daño que le puede hacer este sobrecito edulcorante al día».

¿Cómo tomar el café?

El mensaje que manda la nutricionista se centra en educar nutricionalmente a la gente, es decir, lo ideal sería evitar azúcares y edulcorantes, ya que saludables no son, pero hay hábitos por donde empezar que son mucho más importantes que puede ser un cambio radical en nuestra salud. Para Boticaria García, «lo ideal es no necesitar ni azúcar ni edulcorante», pero si el uso de edulcorante, que es algo más seguro, sirve para ayudar a dejar el azúcar mientras ayudas a reeducar a tu paladar, «pues bienvenido sea».

Efectos del azúcar en el cuerpo

El consumo de azúcar se vuelve presente en nuestros días debido a la gran cantidad de productos que lo llevan, sobre todo cafés solubles de supermercado y bollería variada. El problema principal radica en que el cuerpo no necesita azúcares libres para funcionar, por lo que el exceso crónico se convierte en un factor de desarrollo de múltiples enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que el azúcar añadido no supere el 5% de las calorías diarias, lo que equivale a 25 gramos diarios. Una sola lata de un refresco común duplica esa cantidad.