El aviso del cardiólogo Aurelio Rojas: «Si puedes doblar el pulgar hacia…»

Fact checked

En los últimos años, la salud cardiovascular ha cobrado una gran relevancia entre la población, cada vez más consciente de la importancia de la prevención. En este contexto, ciertos gestos simples y aparentemente insignificantes se han convertido en herramientas divulgativas que despiertan la curiosidad y promueven el autocuidado. Uno de ellos es el llamado «test del pulgar», un gesto sencillo que puede ofrecer pistas sobre posibles debilidades estructurales en el cuerpo, en especial en la aorta, el vaso sanguíneo que conecta el corazón con el resto del organismo.

Aurelio Rojas, cardiólogo especializado en patologías aórticas, ha contribuido a popularizar este test a través de sus redes sociales, explicando cómo realizarlo y en qué casos podría resultar significativo. Aunque se trata de una prueba sin valor diagnóstico definitivo, puede actuar como una señal de advertencia útil para detectar a tiempo ciertas condiciones asociadas al tejido conectivo. La difusión del test refleja no sólo su sencillez, sino el creciente interés por conocer mejor los factores de riesgo que podrían comprometer la salud cardiovascular.

El ‘test del pulgar’: ¿de qué se trata?

El procedimiento es muy sencillo: con la mano extendida, se dobla el pulgar hacia la palma intentando alcanzar el borde externo de la mano, más allá del meñique. Si el pulgar logra cruzar esta línea imaginaria, se considera que el resultado es positivo. Lo habitual es que esto no ocurra, por lo que la mayoría de las personas obtendrán un resultado negativo, sin mayor relevancia clínica.

Lo interesante de este gesto es que puede revelar una característica específica: la hiperelasticidad o laxitud del tejido conectivo. Este tipo de tejido es el que da soporte estructural a numerosos órganos, incluyendo los vasos sanguíneos. Cuando el colágeno (una de sus principales proteínas) presenta alguna alteración, se puede manifestar en una mayor flexibilidad articular, entre otros signos. Aunque por sí solo el resultado positivo no implica ninguna enfermedad, puede ser una señal indirecta de que el tejido conectivo no está funcionando de manera adecuada.

¿Por qué importa la laxitud del tejido conectivo?

El tejido conectivo cumple un papel esencial en el cuerpo humano, ya que no sólo mantiene la integridad estructural de las articulaciones, músculos y órganos, sino que también influye directamente en la resistencia de las arterias. Cuando este tejido presenta laxitud o debilidad, las arterias, y en especial la aorta, pueden verse comprometidas. La aorta necesita mantener una forma y elasticidad adecuada para soportar la presión de la sangre que sale del corazón. Si pierde esa resistencia, se incrementa el riesgo de sufrir una dilatación o incluso un aneurisma.

Algunos síndromes hereditarios, como el de Marfan, Ehlers-Danlos o Loeys-Dietz, se caracterizan justamente por presentar alteraciones en el colágeno o en la estructura del tejido conectivo. Estos trastornos conllevan un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares graves. En muchos casos, quienes padecen estas condiciones pueden mostrar signos externos como articulaciones muy flexibles o maniobras como el «test del pulgar» positivo desde una edad temprana.

Aurelio Rojas y la función preventiva del test

El doctor Aurelio Rojas ha destacado que este test, aunque no se utilice como herramienta diagnóstica oficial, puede tener utilidad en ciertos escenarios clínicos. Por ejemplo, cuando existe historia familiar de aneurismas, disecciones aórticas, muertes súbitas sin causa aparente o enfermedades del tejido conectivo, un resultado positivo en esta prueba puede ser motivo suficiente para acudir al médico y solicitar una valoración.

Rojas aclara que no se trata de generar alarma innecesaria ni de iniciar un proceso de estudios complejos por un simple gesto manual. No obstante, sí recomienda tomarlo en cuenta como un dato más dentro del historial médico del paciente. Si se suma a otros factores de riesgo como hipertensión no controlada, presencia de válvula aórtica bicúspide, o antecedentes familiares claros, puede justificarse la realización de estudios por imágenes, como un ecocardiograma o una angio-TAC.

Factores que afectan al colágeno

El cardiólogo también señala que no sólo las enfermedades hereditarias afectan al tejido conectivo. El estilo de vida moderno puede deteriorar significativamente la calidad del colágeno. Factores como el tabaquismo, el estrés oxidativo sostenido, una alimentación deficiente en proteínas o micronutrientes esenciales (vitamina C, magnesio, zinc, omega-3) o el mal descanso contribuyen a debilitar esta proteína vital.

Una estrategia preventiva efectiva debe centrarse en el cuidado del colágeno a través de una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, fuentes de proteína de alta calidad, grasas saludables y una hidratación adecuada. Además, mantener la presión arterial bajo control, evitar el sedentarismo, dormir bien y reducir el consumo de alcohol y tabaco son medidas fundamentales no sólo para proteger la aorta, sino la salud cardiovascular en general.

El «test del pulgar» no reemplaza una consulta médica ni sirve como diagnóstico definitivo, pero sí puede ser un punto de partida para quienes buscan entender mejor su cuerpo y cuidar su salud cardiovascular de forma informada.