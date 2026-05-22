Alerta sanitaria por la presencia del principio activo de la viagra en un complemento alimenticio

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la presencia de sildenafilo -el principio activo de la viagra- en el complemento alimenticio Pro V male sexual performance enhancer y advierte que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad. La AESAN, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha tenido conocimiento de lo ocurrido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) por alerta trasladada de las autoridades sanitarias de Cataluña.

La sustancia activa no declarada en el etiquetado en estos complementos alimenticios puede tener efectos farmacológicos, y puede suponer riesgos para la salud de las personas que los consumen.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Pro V male sexual performance enhancer.

Nombre de marca: Pro V.

Aspecto del producto: Envase con 4 cápsulas en blísteres individuales.

Temperatura: Ambiente.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIR), para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Así las cosas, han recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.