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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha vuelto a ampliar su alerta por presencia de Listeria monocytogenes’en queso fresco de vaca procedente de España, ya que ahora «se incluye un nuevo producto afectado y, como medida de precaución, se amplía la retirada a todos los lotes de los productos afectados cuya fecha de caducidad sea 6 de julio o anterior».

Este organismo ha indicado que ha tenido conocimiento de esta actualización de la situación a través de las autoridades sanitarias de Castilla y León, las cuales han informado al respecto a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

De este modo, los productos implicados son Queso fresco sabor mediterráneo de marca Cerrato en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; Queso costeño de marca Nativo en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; Queso costeño de marca Nativo en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; y Queso estilo llanero de marca Goya en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado.

Además, están afectados Queso Latino de marca Goya en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; Queso Latino (Queso fresco de vaca) de marca Goya en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; Queso Latino de marca Sabor de casa en barra de queso conservado refrigerado y Queso Latino de marca Sabor de casa en envase de plástico de 325 gramos conservado refrigerado.

Listeria

La listeria es una bacteria (Listeria monocytogenes) que puede contaminar alimentos y provocar listeriosis, una infección que suele causar fiebre, malestar gastrointestinal y síntomas similares a los de una gripe, aunque en personas vulnerables —como embarazadas, personas mayores, inmunodeprimidos o recién nacidos— puede derivar en complicaciones graves. Ante la alerta alimentaria emitida por la AESAN por la presencia de esta bacteria en determinados lotes de queso fresco de vaca, se recomienda no consumir los productos afectados y revisar el número de lote y fecha de caducidad. Si el producto ya ha sido consumido y aparecen síntomas compatibles, especialmente en personas de riesgo, es importante consultar con un profesional sanitario.

Distribución en España

«Según la información disponible, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional», ha afirmado la AESAN, que ha añadido que «esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización».

Esta institución, que ha sostenido que la recomendación a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta es «que se abstengan de consumirlos», ha apuntado que «en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud».

«En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca Listeria monocytogenes», ha proseguido.

Por último, este organismo ha recordado «la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos» y ha informado de que «la empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes».