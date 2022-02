Aunque es fuente de problemas, muchos de ellos de salud, un estudio da a conocer que un 91% de los españoles declara sentirse feliz en pareja. España es el tercer país con mayor satisfacción con sus relaciones de pareja, por debajo de Gran Bretaña y Holanda, con un 92%.

Respecto a celebrar días en los que el amor es clave, como el día de los enamorados, y muchos otros, el informe de Ipsos da a conocer que la edad marca la diferencia y son los jóvenes quienes más lo celebran, con un 68% de los menores de 35 años que tienen pareja, frente a 55% de los que tienen entre 35 y 49 años y el 45% de los que tienen entre 50 y 74 años.

En cuanto a cómo celebran estos días en pareja, la población joven es la más propensa a celebrar fuera de casa, con un 41%, de media, mientras que el porcentaje baja hasta el 34% en el caso de las personas entre 35 y 49 años, y hasta el 39% entre las que tienen entre 50 y 74.

Los secretos de sentirse feliz en pareja

Mantener vivos los detalles

A veces cuesta, porque el día a día puede estar cargado de problemas, pero con un simple detalle hace que la relación se afiance, y es algo que no cuesta nada. Preparar una cena, dar un masaje, compara ese postre especial que gusta a la pareja o bien organizar una escapada son algunas de las acciones que se pueden hacer.

Tienen cada uno su espacio

Tener pareja no quiere decir hacer todo juntos. Al contrario es bueno fomentar una práctica para que cada uno disponga de su espacio. Hacer viajes con amigos, salidas, ir sólo al gimnasio o de compras, entre otros para poder afianzarse y hacer lo que a uno le guste.

Tener intereses comunes

No es que sea una obligación, pero las personas que comparten intereses suelen durar más como pareja y es algo natural y normal, aunque hay quien defiende que las cosas dispares funcionen.

Sin comunicación, no hay nada

Ante cualquier problema o no, debe haber una comunicación fluida, si no las cosas no se hablan, hay lugar a malentendidos y con el tiempo la cosa se tuerce sin una posible solución cuando todo se podía haber hablado de inmediato.

Consejos