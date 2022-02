Hay alimentos naturales, no procesados, que son sometidos desde su recolección a procesos de ultracongelación que, por su rapidez y por las características intrínsecas del producto, mantienen todas sus propiedades. Incluso hay ciertos alimentos congelados que pueden tener más nutrientes que su versión fresca simplemente por el hecho de haber sido congelados justo después de su recolección en su mejor momento de madurez y no haber estado estropeandose en neveras o estanterías de los supermercados.

Estos alimentos congelados saludables son recomendables en nuestra dieta, sobre todo si no tenemos tiempo de comprarlos frescos y cocinarlos justo en ese momento perfecto de recolección. Su sabor no siempre va a ser exactamente igual que el del alimento fresco porque el proceso de congelación añade agua y genera pequeños cristales de hielo que acaban rompiendo las fibras y variando la composición organoléptica.

Comprar estos alimentos congelados tiene varias ventajas: podemos consumirlos durante todo el año y no sólo en su temporada; no se desperdicia nada y conservan todas sus propiedades y vitaminas puesto que no se oxidan en la nevera. Por eso su demanda está en continuo aumento.

Verduras Congeladas

Las verduras congeladas que puedes encontrar en los supermercados ya cortadas y limpias no incluyen aditivos ni sal y es muy recomendable consumirlos para llegar a la ingesta mínima diaria, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las espinacas, los guisantes, el brócoli y otras muchas verduras que se encuentran en la sección de congelados han sido muy poco procesados desde su recolección y se han sometido al proceso de ultracongelación inmediatamente. En ese momento de la cosecha, estas verduras estaban en su apogeo y por lo tanto, repletas de nutrientes que se han conservado, por eso comprarlas congeladas es una buena elección. Los germinados son otros de los alimentos que mantiene el nivel de nutrientes al congelarlos, lo mismo podemos decir de las setas congeladas que son la mejor opción para poder disfrutarlas todo el año dado que su temporada de recolección es muy limitada.

Fruta y frutos del bosque

La fruta congelada está llena de nutrientes saludables y es una buena manera de evitar el desperdicio de alimentos, porque no se ponen malas ni hay que tirarlas. Su consumo aumenta y podemos encontrarla pelada y preparada en trocitos para consumir o hacer recetas como batidos, «smoothies», etc. Los frutos del bosque dado que su temporada de recolección es muy limitada, comprarlos congelados puede ser una buena opción para disponer todo el año de fresas, arándanos, frambuesas o moras. Aunque pueden perder hasta un 15% del contenido de vitamina C en el proceso de congelación, siguen siendo una fuente muy saludable de alimentación.

Pescados ultracongelados

Los pescados ultracongelados son una excelente opción ya que por un lado se mantiene su valor nutricional del pescado, por otro, evita el crecimiento de bacterias y por último, eliminamos la posibilidad de intoxicación con anisakis. Su consumo congelado es habitual en los hogares españoles sobre todo en la merluza y el salmón. El tiempo de descongelación del pescados es de unas 5 horas en la nevera, se recomienda dejarlos en un envase limpio e impermeable. Las piezas grandes como, por ejemplo, una merluza entera, tardarán en descongelarse en el frigorífico entre 12 y 24 horas antes de poder cocinarlos.

Marisco congelado

El marisco congelado también puede ser una buena opción para incluir en una dieta sana: mejillones cocidos, gambones y gambas peladas vieiras, etc. son una buena solución para tenerlo siempre disponibles y completar las proteínas de platos como revueltos, salteados, ensaladas o arroces.

Por otro lado, generalmente, estos manjares marinos se extraen y llevan directamente a los congeladores para luego comercializarlos, independientemente de la zona o la temporada por lo que resultan más económicos que los frescos comprados en origen.

Granos

Las bolsas congeladas de granos como arroz, maíz o quinoa se venden ya cocidos a altas temperaturas lo que hace que este grupo de alimentos tan saludables sea más fácil y rápido de comer ya que normalmente hay que hervirlos o cocinarlos durante largo tiempo. Resultan más caros que el producto al natural pero ahorran mucho tiempo. Mantienen sus propiedades y sólo deberíamos fijarnos en que no tengan sal o aceites añadidos.