Un 30% de los casos de alopecia que llegan a las consultas en España afectan a mujeres

En el sector de la medicina estética, uno de los temas más desconocidos y, a menudo, rodeados de tabúes es la alopecia androgenética en mujeres. Si bien esta afección es más común en hombres, su incidencia en el género femenino está aumentando considerablemente. En este sentido, aproximadamente el 30% de las personas afectadas por la alopecia androgenética en España son mujeres, lo que representa una preocupación creciente para quienes buscan soluciones a la caída del cabello. Este es uno

de los múltiples asuntos que abordarán expertos de primer nivel en la Semana Internacional de la Medicina Estética de CEMP.

La profesora de CEMP y médica especialista en Dermatología Clínica y Medicina Estética, Amira Chehade Jara.»Yo estoy muy metida en el tema de la cirugía capilar y todos los días, si por ejemplo, operamos a 18 pacientes, 1,5 son alopecias femeninas de trasplante capilar en una edad media de 50 años. Suelen ser pacientes que desconocían que había terapias preventivas y han recurrido directamente al trasplante»,

«Un dato relevante es que las pacientes que buscan tratamientos anticaída son cada vez más jóvenes, concretamente de unos 20-21 años”, señala Chehade Jara. Además, curiosamente, en mujeres no existe un turismo relacionado con el trasplante capilar porque se sienten más cómodas con sus facultativos habituales.

Cada vez más mujeres buscan ayuda en consultas de medicina estética o tricología debido a problemas de caída de pelo o de alopecia, incluso recurriendo al uso de pelucas durante un periodo de tiempo. Otro de los procedimientos estéticos más comunes son las inyecciones de bótox y el ácido hialurónico. En este contexto, el tamaño de mercado del sector de la medicina estética a nivel mundial superó, en 2022, los 75.000 millones de dólares y se espera que esta cifra siga en aumento en los próximos años.

El bienestar de la piel

Otro de los principales motivos de consulta en medicina estética es la piel y de ello hablarán los expertos presentes en el congreso. «Se ha demostrado que la calidad de la piel tiene un impacto sustancial en la salud emocional, la calidad de vida, la autopercepción y las interacciones con los demás», explica Andrea Marroquín, dermatóloga y nutricionista clínica que, además, ejerce la docencia en CEMP.

Las investigaciones y la cosmética, tanto de masas como aquella más sostenible, avanzan para dar solución a los problemas que se tratan habitualmente en las consultas del país. ¿Cuáles son esas afecciones? «Las consultas más frecuentes son por acné y rosácea, problemas de pigmentación, envejecimiento cutáneo, problemas en la textura de la piel y las cicatrices y, por supuesto, los temas capilares», concreta Marroquín.

Técnicas ante la insuficiencia venosa

Otra de las tendencias que está a la orden del día en la medicina estética tiene que ver con la insuficiencia venosa o, como mejor se conocen, las varices. Según el STADA Health Report 2022, el 15,7% de la población padece de piernas cansadas y el 13,2% asegura tener varices. Para poner solución a esta dolencia, existen tratamientos como la escleroterapia, que se puede lograr mediante distintos métodos, como el método Tessari, que permite la eliminación de varices sin cirugía, o bien mediante un dispositivo por energía cinética.

Según el doctor Jorge Cato, experto en Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular y ponente en el evento de CEMP, para realizar esta técnica es crucial «disponer del material adecuado, colocar al paciente en la posición correcta y tener en cuenta el tipo de venas de cada paciente. Cato añade que «es crucial practicar bien la escleroterapia, ya que si no se realiza correctamente se pueden dar problemas como necrosis o hiperpigmentación, entre otros».

¿Es posible la inmortalidad?

A la evolución sectorial contribuirá también la persecución global de la eterna juventud. «Tras 15 años de investigación se ha demostrado que es posible controlar la pérdida de información que producen las metilaciones en el epigenoma y, por tanto, frenar la velocidad de envejecimiento celular», concreta el docente de CEMP y médico especialista en Medicina Estética, Regenerativa y Retroaging, David Céspedes. El experto va más allá al asegurar que algunas investigaciones apuntan a que, ese avance unido a otro en curso sobre el uso de células pluripotenciales, «podríamos hablar de casi la inmortalidad en 2050».

Mientras llega ese hito, las redes sociales siguen influenciando a los más jóvenes. «En personas mayores, a partir de los 40 años, más del 60% que requieren algún tratamiento de medicina estética lo hacen motivadas no por lo que ve en redes, sino por recomendación de amigos y familiares», destaca el profesor de CEMP. «En el caso de los menores de 30 años este porcentaje es mucho mayor, ya que tiene esa influencia en el 33% de los pacientes», añade Céspedes.

Médicos expertos y evitar la publicidad engañosa

Aunque existen influencers que son médicos especialistas en medicina estética, en general, quienes promocionan este tipo de tratamientos suelen carecer de la formación y experiencia necesarias en el sector, a menudo promocionando productos a cambio de compensaciones económicas. Por lo tanto, desde el centro de másteres centrado en las áreas de salud y sanidad (CEMP), su directora, Beatriz Nespereira, recomienda a las personas que buscan tratamientos médico-estéticos que consulten a profesionales de la medicina por las siguientes razones:

1. Conocimiento médico: Los profesionales médicos tienen una formación sólida en anatomía, fisiología y medicina en general. Comprenden la ciencia detrás de los procedimientos estéticos y pueden evaluar adecuadamente la idoneidad de un tratamiento para un paciente en particular.

2. Seguridad: Los procedimientos estéticos conllevan riesgos, y un médico capacitado puede minimizarlos y manejar cualquier complicación que pueda surgir durante o después del tratamiento. Los influencers, en general, no tienen la capacitación adecuada para abordar los problemas médicos.

3. Personalización: Los sanitarios adaptan los tratamientos estéticos a las necesidades y objetivos individuales de cada paciente, lo que garantiza resultados más satisfactorios y naturales. Los influencers pueden promocionar tratamientos de una manera más general, sin tener en cuenta las diferencias de cada uno.

4. Ética y responsabilidad: Los médicos están regulados por normativas y códigos de ética que les obligan a poner la salud y el bienestar de los pacientes en primer lugar. Los influencers pueden estar impulsados por intereses económicos y no siempre actuar de manera ética.

Con motivo de la Semana Internacional de la Medicina Estética, CEMP ha organizado un evento con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y avances en el sector, contribuyendo así a la formación continua de los profesionales y garantizando que los tratamientos estéticos sean seguros, efectivos y personalizados para cada paciente.