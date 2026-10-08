Las complicaciones del embarazo dejan huella: aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y renal

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Las mujeres que han sufrido complicaciones durante el embarazo presentan un mayor riesgo de desarrollar en los años posteriores problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedad renal crónica, según un estudio del King’s College de Londres publicado en BMJ Medicine. Entre las complicaciones relacionadas con este mayor riesgo figuran la diabetes gestacional, la hipertensión durante el embarazo y la depresión posparto.

El estudio también vincula el parto prematuro, el aborto espontáneo, la muerte fetal, el desprendimiento de placenta y que el bebé nazca con un peso inferior o superior al esperado para su edad gestacional con un mayor riesgo de problemas cardiometabólicos o renales. Aunque la relación con la diabetes gestacional y la hipertensión ya está respaldada por investigaciones previas, los autores señalan que existe menos evidencia sobre las demás complicaciones.

La mayoría de los estudios anteriores solo consideraron el embarazo más reciente y pocos examinaron la enfermedad renal crónica. Para subsanar esta falta de información, los autores consultaron una amplia base de datos de atención primaria para encontrar mujeres que hubieran estado embarazadas y registradas con un médico de cabecera en el Reino Unido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2022. Esta información se vinculó con datos hospitalarios para identificar complicaciones del embarazo.

De esta forma, identificaron a más de 1,4 millones de mujeres que habían estado embarazadas, con o sin complicaciones durante el embarazo, a las que se les realizó un seguimiento durante un promedio de cuatro años. Los investigadores descubrieron que la hipertensión gestacional y la preeclampsia triplicaron con creces la tasa de hipertensión y duplicaron aproximadamente la tasa de enfermedad renal crónica en la edad adulta, con incrementos menores para las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

La diabetes gestacional se asoció con una tasa siete veces mayor de diabetes tipo 2 y con mayores tasas de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Los investigadores también encontraron asociaciones menos consolidadas.

La depresión posparto tras el último embarazo aumentó la incidencia de los cuatro trastornos cardiometabólicos y renales entre un 35% y un 56%. El aborto espontáneo, la muerte fetal, el desprendimiento de placenta y el parto prematuro en el último embarazo o en uno anterior se asociaron con tasas ligeramente más altas de uno o más resultados.

Los autores aseguran que se necesita más investigación para comprender mejor el mecanismo subyacente a estas asociaciones y para determinar si añadir el historial de embarazos de una mujer a los modelos de riesgo existentes facilita la predicción de su salud futura, tanto cardíaca como renal y metabólica.

Una de las fortalezas del estudio es el uso de una amplia base de datos de médicos de cabecera que refleja la población del Reino Unido en términos de geografía, privación socioeconómica y edad.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no implica que la complicación del embarazo cause ninguna enfermedad posterior. Más bien, la complicación funciona como un marcador clínico de riesgo subyacente, según afirman los autores.

Hábitos alimenticios

Una limitación del estudio es la falta de datos sobre hábitos alimenticios y actividad física. También faltaban datos sobre etnia para aproximadamente una quinta parte del grupo de estudio. Los autores concluyen que «varias complicaciones del embarazo, incluidas las ocurridas en embarazos anteriores, se asociaron con un mayor riesgo de afecciones cardiometabólicas y renales en los años posteriores al embarazo».

«Estos hallazgos respaldan la obtención de un historial reproductivo completo y el uso del período posparto como un momento oportuno para la evaluación de riesgos y las estrategias cardioprotectoras preventivas en mujeres con antecedentes de resultados adversos en el embarazo».