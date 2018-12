Cómo perder barriga en pocos días para lucir tipazo con tu vestido de Navidad

Para lucir tipazo durante las vacaciones navideñas, necesitamos perder algo de barriga de forma rápida.

Llegan días de fiestas y seguro que quieres estrenar ese vestido tan cool para Navidad y Fin de Año. Para lucir tipazo durante las vacaciones navideñas, necesitamos perder algo de barriga de forma rápida.

Ponernos a dieta, cambiar de hábitos y hacer ejercicio son las claves para perder barriga en pocos días.

Cita con tu entrenador personal

No podemos perder peso de forma rápida sin un plan adecuado. Para esto, el ejercicio diario, en este caso, centrado en una parte del cuerpo, es la mejor opción con la ayuda de un entrenador personal que nos pueda guiar en cada uno de nuestros pasos. De lo contrario podemos perder salud en el camino.

Dieta estricta antes de Navidad

Debemos empezar alguna dieta antes de Navidad. Las détox son las mejores porque permiten perder peso en poco tiempo y duran poco para no dañar la salud. Además de fuerza de voluntad es importante no pasarnos en las fiestas navideñas, si no podemos aumentar de peso el doble.

El nutricionista, gran aliado

De la misma forma que no podemos hacer ejercicio para perder peso en un tiempo récord sin control, tampoco debemos empezar la dieta sin más y sin la supervisión de un nutricionista que nos recomendará qué dieta es la mejor para perder barriga, según nuestra condición física.

Fuera alcohol estos días

Determinados estudios demuestran que el consumo de alcohol disminuye la capacidad del cuerpo de quemar grasa en un tercio del total. De manera que la ingesta de alcohol será nulo durante estos días. Tampoco debemos pasarnos durante Navidad, si bien seguro que un poco de vino y una copita de cava se impondrán en las mesas navideñas.

Ejercicios aeróbicos

Entre los diversos ejercicios que podemos hacer para rebajar la barriga de forma más rápida están los ejercicios aeróbicos. Se empieza calentando, para seguir con bicicleta, steps y hasta baile de forma intensa durante 30 minutos al día.

Gimnasia hipopresiva

Además de los abdominales algo más tradicionales, ahora están de moda los hipopresivos, que benefician al cuerpo y se posicionan como perfectos quemagrasas. Se trata de saber respirar correctamente y con esto podemos trabajar el abdomen y la musculatura perineal, además también controlamos el suelo pélvico, y, de paso, podemos mejoramos la postura corporal.