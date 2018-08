Actualmente existe una tendencia generalizada a cuidar el cuerpo, tanto por motivos tanto estéticos como relacionados con la salud. Para ello, es esencial seguir una dieta saludable y equilibrada, así como realizar ejercicio físico con frecuencia.

Hacer abdominales tiene un amplio abanico de ventajas, tanto para quemar grasas como para tonificar esta zona del cuerpo. Una de las dudas más frecuentes entre quienes hacen abdominales tiene que ver con cuántas calorías se queman con esta actividad.

Ejercicios con abdominales

Los abdominales son ejercicios sencillos que se pueden realizar en cualquier momento y lugar, incluso en casa, sin necesidad de acudir a un gimnasio. No obstante, no es el método más rápido para quemar calorías. Y es que no es este su principal objetivo, sino fortalecer los músculos y aumentar la capacidad de resistencia.

¿Cuántas calorías se queman haciendo abdominales?

La quema de calorías con esta actividad depende en gran medida tanto del peso como de la rapidez con la que se realiza el ejercicio. El peso corporal juega un papel fundamental, sobre todo en lo relativo de la fortaleza de los músculos, especialmente los del abdomen. En líneas generales, si se realizan 100 abdominales en un periodo de tiempo aproximado de 10 minutos, se queman en torno a 60 calorías.

Para quemar más calorías, se aconseja calentar antes de realizar este ejercicio. De este modo resulta más sencillo llegar a la zona de frecuencia cardiaca, quemando así calorías de modo más eficiente.

Hay determinados factores que elevan el metabolismo, como el esfuerzo y la dedicación a la actividad física. Así, la gran mayoría de las personas realizan abdominales como complemento a otras sesiones de ejercicio para bajar de peso o mantenerlo. Lo cierto es que lograr unos abdominales espectaculares no es un imposible, tanto en hombres como en mujeres. Eso sí, se trata de una actividad que requiere de una gran constancia y paciencia.

En ningún caso se obtienen resultados de inmediato. Es importante ser constante con las rutinas de ejercicio, así como mantener una alimentación saludable y equilibrada para obtener los resultados deseados. Además de la construcción de músculo realizando ejercicios abdominales, también hay que reducir la grasa del cuerpo.

Hemos de destacar que hoy en día hay muchos ejercicios y disciplinas en las que se realizan abdominales, por lo que no nos costará nada trabajar esta parte del cuerpo.