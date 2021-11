A veces no somos conscientes de que comer bien no es tan complicado y es que tenemos interiorizados algunos de los más importantes falsos mitos de la alimentación que no nos dejan llevarlo a cabo. Vamos a comentar algunos de los más destacados.

Ante todo, y si tienes alguna duda, pregunta a tu médico o nutricionista para seguir adelante y comer de forma saludable sin tener que recurrir a engaños o a dietas milagro.

Los más importantes falsos mitos de la alimentación

Beber agua engorda entre comidas

En general, beber agua no engorda ni antes ni tras las comidas. Es una bebida altamente saludable que debemos tomar a todas horas para poder ganar en hidratación. Suele saciarnos bastante, y la necesitamos para gozar de una salud preferente.

Saltarse comidas adelgaza

Según Helios, por lógica, si nos saltamos una comida, llegaremos a la siguiente con más hambre, por lo que probablemente conseguiremos el efecto contrario y luego comeremos mucho más, entonces no sirve de nada.

El pan engorda

Parece ser el falso mito más destacado porque, aunque se viene repitiendo que no es así, todavía hay quien lo cree. En general, el pan es un alimento con bajo valor calórico, ahora bien cuando engorda es cuando lo acompañamos de todo aquello que sí nos puede hacer aumentar de peso: quesos, embutidos, mermeladas, salsas, etc.

¿Los productos sin azúcar son buenos para adelgazar?

La Comunidad de Madrid destaca este apartado en el que hay muchos que hablar. Establecen que los productos sin azúcar suelen ir destinados a personas que necesitan llevar a cabo un control de la glucosa, no para personas que necesiten vigilar su peso. Dichos productos, en ocasiones, sustituyen la glucosa de su composición por fructosa, con el mismo valor calórico, o por edulcorante, pero dejando intacta la energía proporcionada por otros nutrientes, como las grasas (9 kcal/g) o proteínas (4 kcal/g). Si se toman con despreocupación, pueden ocasionar un exceso calórico contraproducente para el control de peso.

Las monodietas sirven para adelgazar

En la web Instituto Pascual Sanz afirman que esto es falso. Pues las monodietas se caracterizan por comer un único tipo de alimento. Tienen muy bajo contenido calórico y puede originar, en principio, una pérdida de peso. Pero en realidad, al finalizar la dieta, se estimula la ingesta excesiva de alimentos.

No podemos comer muchos huevos

Está claro que todo en demasía perjudica, pero lejos de las creencias anteriores, comer un huevo al día es saludable y no interfiere en que nuestra salud general. Además el huevo es un alimento con cantidad de vitaminas y minerales.