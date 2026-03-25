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Philips celebra este 2026 su centenario en España, un hito que refleja un siglo de innovación tecnológica y de aportes al avance de la salud y el bienestar, tanto en entornos clínicos como en el hogar. Hoy, las soluciones de la compañía mejoran cada año la vida de 40 millones de personas en España y de 2.000 millones en todo el mundo, brindando apoyo a profesionales sanitarios, pacientes y consumidores a través de tecnologías avanzadas para diagnóstico, monitorización y tratamiento, además de soluciones de cuidado personal.

Para conmemorar este aniversario, Philips organizó un encuentro conducido por Roberto Brasero, reconocido periodista y presentador meteorológico, quien ejerció como maestro de ceremonias. En el acto se presentó el libro oficial del centenario y se dio a conocer la agenda de actividades previstas para 2026.

«Celebrar cien años de Philips en España es reconocer un siglo de compromiso con la innovación al servicio de la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas», afirma Juan Sanabria, presidente de Philips Ibérica. «A lo largo de este tiempo, nuestra compañía ha evolucionado junto a la sociedad española, pasando de la iluminación y la electrónica de consumo a convertirnos hoy en una empresa líder en tecnología sanitaria y de cuidado personal, con soluciones que acompañan a las personas dentro y fuera del entorno asistencial».

«Este centenario es también una oportunidad para agradecer el trabajo y la confianza de todas las personas que han formado parte de la historia de Philips en España: empleados, colaboradores, profesionales sanitarios y clientes. Miramos al futuro con el mismo compromiso que nos ha guiado durante estos cien años: seguir innovando para contribuir a un sistema de salud más sostenible, conectado y centrado en las personas, y para mejorar el bienestar en el hogar», añade Sanabria.

Innovación tecnológica y sostenible

La innovación continúa siendo uno de los pilares estratégicos de Philips. A nivel global, la compañía invierte más de 1.700 millones de euros anuales en investigación y desarrollo, lo que representa cerca del 9 % de sus ventas totales, situándola entre las empresas que más invierten en innovación dentro del sector de la tecnología sanitaria.

Sus soluciones están presentes en hospitales y centros sanitarios de todo el país, donde apoyan a los profesionales en el diagnóstico, la monitorización y el tratamiento de los pacientes, contribuyendo a mejorar la eficiencia de los sistemas de salud y la calidad de la atención sanitaria. En paralelo, Philips desarrolla soluciones de cuidado personal que fomentan hábitos de autocuidado y bienestar, reforzando el enfoque de salud a lo largo de la vida.

Este compromiso con la innovación se desarrolla, además, con un fuerte enfoque en sostenibilidad. Actualmente, el 86,9 % de las ventas de Philips en España corresponden a ingresos procedentes de productos y servicios diseñados con criterios de ecodiseño y desempeño ambiental. Asimismo, el 25,5 % de las ventas ya está vinculado a modelos de negocio basados en principios de economía circular que abarcan desde el diseño, tanto de productos de cuidado personal como de equipamiento médico y software, hasta soluciones de servicios integrales, actualización tecnológica y gestión responsable del final de vida.

Philips cuenta con presencia en todo el territorio nacional, con sedes y equipos profesionales en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, desde donde colabora con hospitales, instituciones y socios.

«Alcanzar 100 años en España no sólo pone en valor nuestra trayectoria, sino que refuerza el papel que queremos seguir desempeñando en el futuro del sistema sanitario. Desde Philips, mantenemos un compromiso claro con el país: contribuir activamente a su transformación, apoyando a los profesionales y facilitando modelos de atención más integrados, eficientes y orientados a resultados en salud, así como al bienestar de las personas en su día a día», señala Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica.

«La tecnología, los datos y la inteligencia artificial están marcando un punto de inflexión en cómo se entiende y se gestiona la salud. En este contexto, nuestro objetivo es seguir impulsando, junto a nuestros socios, un sistema sanitario más resolutivo y sostenible, al tiempo que acercamos soluciones que permitan a las personas anticiparse, cuidar mejor de su salud y ganar autonomía en el entorno del hogar», concluye De Foronda.

Un centenario para mirar al futuro

Con motivo de su centenario en España, Philips ha presentado la agenda de actividades institucionales, profesionales y sociales a lo largo de 2026, que reunirá a instituciones, profesionales sanitarios, clientes, colaboradores y empleados para celebrar este hito. Entre los actos previstos destacan la presentación del libro oficial del centenario, un evento institucional en el Museo del Prado y distintos encuentros con clientes y socios del ámbito sanitario y tecnológico.

A lo largo del año, la compañía impulsará, además, diferentes iniciativas sociales y de voluntariado corporativo vinculadas al ámbito sanitario, así como acciones orientadas a promover la innovación, la colaboración con el sistema de salud y el acceso a la atención sanitaria.

Con esta agenda, Philips pone en valor su contribución al desarrollo de tecnología para la salud a lo largo del último siglo, reafirmando su compromiso de seguir impulsando soluciones innovadoras que fortalezcan la calidad de la atención, mejoren los resultados en salud y promuevan el bienestar de la sociedad en las próximas décadas.