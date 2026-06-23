Religión en Senegal: islam mayoritario, cofradías sufíes y convivencia con el catolicismo

Si hablamos de Senegal, nos vienen a la cabeza imágenes de folklore, las calles de Dakar, y algunas cosas turísticas más. Pero la religión en Senegal ocupa un aspecto muy importante, relacionada con la familia, con la vida en comunidad, y con la identidad como sociedad.

El islam domina claramente el panorama religioso, pero no es un islam idéntico al que encontramos en otros países. La influencia de las cofradías sufíes ha moldeado una identidad religiosa propia. Junto a ellas existe una comunidad católica bien integrada y una herencia de religiones tradicionales africanas que todavía forma parte de la memoria cultural de muchas comunidades.

Todo ello configura una realidad compleja, rica y bastante más matizada de lo que sugieren los números.

Qué religión tiene Senegal: datos y porcentajes actuales

Pocas veces las cifras explican por sí solas la realidad de un país. Senegal es un buen ejemplo. En torno a un 95% de la población es musulmana y mantienen las tradiciones de una forma única. Entre el 4 y el 5% serían cristianos.

A simple vista, las cifras parecen contundentes. Senegal es claramente un país musulmán. Sin embargo, la manera en que esa mayoría religiosa se expresa en la vida cotidiana merece una explicación más detallada.

La religión tiene una presencia visible en el espacio público, en el calendario festivo, en las mezquitas. Pero el país basa su tradición política en la laicidad, garantizando la libertad de culto y sin religión oficial.

Para muchos observadores extranjeros resulta una mezcla llamativa. La religión está muy presente, pero no monopoliza las instituciones públicas.

El islam en Senegal: por qué es diferente al de otros países

Hablar del islam como si fuera una realidad uniforme suele conducir a interpretaciones simplistas. Las diferencias entre Indonesia, Marruecos, Turquía o Senegal son enormes.

El caso senegalés destaca por la influencia histórica del sufismo y por el papel que desempeñan las grandes cofradías religiosas. Esta característica ha marcado profundamente la forma en que millones de personas viven su fe.

En Senegal, el islam no se entiende únicamente a través de mezquitas o autoridades religiosas oficiales. Gran parte de la vida espiritual gira alrededor de redes comunitarias construidas durante generaciones.

El islam sufí: cofradías y morabitos

Entre los pilares de la vida religiosa en Senegal está el sufismo, que se basa en la cercanía hacia Dios, el aspecto interior de la fe y la guía espiritual para todo ello.

Los morabitos son más que líderes, guías religiosos y actúan como educadores, mediadores y líderes comunitarios.

Desde una perspectiva occidental, puede resultar sorprendente la importancia que conservan estas figuras en pleno siglo XXI. Sin embargo, en Senegal forman parte de una tradición profundamente arraigada.

Las cofradías creadas alrededor de estos líderes han contribuido durante generaciones a organizar la vida social, fomentar la educación religiosa y fortalecer los vínculos comunitarios.

Las cuatro grandes cofradías: Tijaniyyah, Mourides, Qadriyya y Layenes

El islam senegalés se articula principalmente alrededor de cuatro grandes cofradías.

La Tijaniyyah es una de las más extendidas y cuenta con una importante presencia en varias regiones del país. Su influencia también se proyecta sobre otros territorios de África occidental.

y cuenta con una importante presencia en varias regiones del país. Su influencia también se proyecta sobre otros territorios de África occidental. La Mouride movilizan muchos fieles . A destacar su fundador, Ahmadou Bamba.

. A destacar su fundador, Ahmadou Bamba. La Qadriyya, es una de las más antiguas.

La Layeniyya, aunque menos numerosa, conserva una identidad muy definida y una fuerte implantación en determinadas áreas costeras.

Lo interesante es que estas cofradías no funcionan únicamente como organizaciones religiosas. Han desarrollado redes educativas, sociales y económicas que influyen en la vida cotidiana de millones de personas.

Los Mourides de Touba: la cofradía más influyente

Si existe una cofradía que simboliza la singularidad del islam senegalés, probablemente sea la Mouride.

Fundada por Ahmadou Bamba a finales del siglo XIX, ha alcanzado una influencia extraordinaria dentro y fuera del país.

Bamba sigue siendo una de las figuras más admiradas de Senegal. Su mensaje combinaba espiritualidad, disciplina personal, trabajo y resistencia pacífica frente al dominio colonial francés.

El centro espiritual de la cofradía es Touba, una ciudad que posee una importancia difícil de exagerar. Cada año, la celebración del Gran Magal atrae a millones de peregrinos. Más que una peregrinación, el Magal refleja la fuerza social y cultural que conserva el mouridismo.

Historia del islam en Senegal: desde el siglo XI

La presencia del islam en Senegal tiene aproximadamente un milenio de historia. Los primeros contactos importantes llegaron a través de las rutas comerciales transaharianas. Comerciantes procedentes del norte de África introdujeron gradualmente nuevas ideas religiosas junto con mercancías y conocimientos.

La expansión del islam fue un proceso lento. No ocurrió de manera uniforme ni inmediata.

Durante siglos coexistieron prácticas musulmanas con tradiciones religiosas africanas anteriores. Esa convivencia contribuyó a crear formas de religiosidad adaptadas a la realidad local.

La minoría católica en Senegal

La población católica está extendida a lo largo del país, pero a destacar la región llamada Casamance, con una gran actividad misionera en época colonial.

La convivencia entre musulmanes y católicos es diaria y pacífica.

El primer presidente de Senegal era católico: Léopold Sédar Senghor

Léopold Sédar Senghor fue el primer presidente del país tras la independencia en 1960.

Senghor no fue únicamente un político. También destacó como intelectual, poeta y defensor del diálogo cultural.

Su trayectoria sigue siendo citada como ejemplo de convivencia en una sociedad plural.

Preguntas frecuentes sobre la religión en Senegal

¿Cuál es la religión mayoritaria de Senegal?

Como hemos visto, el islam es la religión predominante, en torno al 95 %.

¿Hay libertad religiosa en Senegal?

La Constitución de Senegal permite y favorece la libertad religiosa y de culto.

¿Qué porcentaje de católicos hay en Senegal?

La proporción de los católicos y otros cristianos está entre el 4 % y el 5 % de la población total.

¿Cómo llegó el islam a Senegal?

Lo hizo gradualmente a través de las rutas comerciales transaharianas desde aproximadamente el siglo XI.