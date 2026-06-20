Grave crisis en Senegal en pleno Mundial: seleccionador sin contrato e intervención del Gobierno

Senegal vive una grave crisis durante su concentración en pleno Mundial 2026 antes de medirse a Noruega en la segunda jornada de la fase de grupos y después de competirle a Francia en la primera. Su seleccionador, Pape Thiaw, lleva meses dirigiendo al equipo sin contrato, sus jugadores todavía no han cobrado las primas tras ser campeón de África y el Gobierno senegalés se ha visto obligado a intervenir.

La concentración de Senegal en el Mundial es un caos. No lo parecía durante su primer partido ante Francia, donde compitieron a las mil maravillas, y casi logran sacar algo de provecho ante Mbappé, Olise y compañía. Pero antes de medirse a Noruega, el polvorín que tienen montado es tremendo.

Informa Sport News África que la crisis en Senegal ha terminado de explotar en las últimas horas. Es algo que viene desde hace muchos meses, pero la plantilla ha dicho basta ahora. Todavía no han cobrado ni las primas por ganar la Copa África ni las de clasificación al Mundial. Y ya han pasado suficientes meses para ello.

La crisis de Senegal en el Mundial

A esos problemas económicos que tienen descontenta a la plantilla con la federación, se le une que Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, está dirigiendo al equipo sin contrato. Informan desde el continente africano que desde febrero no tiene contrato y, además, acumula cinco meses sin cobrar.

Por otro lado, los jugadores de Senegal también se han quejado de las condiciones en el hotel de Nueva Jersey. Lo consideran indigno. También están en desacuerdo con la comida, y señalan que incluso los jugadores de la selección prefieren comer por su cuenta, ya que el chef que les acompañó en la Copa África no ha acudido al Mundial.

El Gobierno ha tenido que intervenir para calmar las aguas y mantener una convivencia lo más sana posible en lo que resta de Mundial. Todavía le restan dos jornadas a Senegal en esta fase de grupos y deben buscar la clasificación. Pero según estas informaciones, la crisis es importante.