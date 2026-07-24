Einer Rubio recibe 20 puntos de sutura y es trasladado en helicóptero tras estrellarse contra el coche del UAE en Alpe d’Huez

El ciclista Einer Rubio ha sufrido uno de los accidentes más duros del Tour de Francia 2026 en la decimonovena etapa de la carrera. Durante la ascensión al mítico Alpe d’Huez, el corredor del Movistar Team chocó contra el coche del equipo UAE y se vio obligado a abandonar tras recibir un fuerte impacto en el rostro. El equipo español ha confirmado en un comunicado que Einer Rubio ha recibido 20 puntos en su cara con motivo de este accidente. Además, el ciclista colombiano ha sido trasladado a un hospital de Grenoble para someterse a exámenes médicos que determinen el alcance de sus lesiones.

La decimonovena etapa de La Grande Boucle ha estado marcada por la abundante presencia de aficionados en la ascensión al Alpe d’Huez. Un ambiente que nos ha dejado imágenes muy bonitas durante la subida, pero a costa de incomodar a los ciclistas y a los equipos. El choque que ha provocado el accidente y la posterior retirada de Einer Rubio se produjo contra el coche del equipo UAE, del que forma parte el líder del Tour de Francia y ganador de la etapa de este viernes, Tadej Pogacar. El vehículo del equipo emiratí frenó en seco y no permitió la reacción del ciclista del Movistar Team, que chocó con fuerza contra él.

Movistar perdió así a uno de sus escaladores mejor colocados para la etapa reina de la carrera con este brutal accidente, que también le ha obligado a abandonar el Tour de Francia. Una jornada de viernes en la que volvió a exhibir su dominio Tadej Pogacar. El esloveno atacó a 12 kilómetros de meta, alcanzó al grupo de cabeza —formado por Richard Carapaz y Lenny Martínez— y los dejó atrás con un nuevo cambio de ritmo a 900 metros del final. El corredor del UAE coronó la cima del Alpe d’Huez para sumar su quinta victoria de etapa en la presente edición del Tour de Francia y disparar su distancia en la general hasta los más de siete minutos que le separan ya de Evenepoel, segundo clasificado. Salvo catástrofe en forma de caída, Tadej Pogacar se alzará con su quinto Tour de Francia este domingo.

Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez. El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones. pic.twitter.com/WAqLoJJMAA — Movistar Team (@Movistar_Team) July 24, 2026

El que no podrá terminar la gran vuelta francesa después de su accidente en la etapa del viernes es Einer Rubio. El colombiano ya ha sido trasladado a un hospital de Grenoble en helicóptero, tal y como ha mostrado el Movistar Team con un vídeo en sus canales oficiales. En estas imágenes se ha podido ver a Rubio con un aparatoso vendaje tras recibir 20 puntos de sutura. En las próximas horas, el equipo español informará sobre el estado de su ciclista después de realizar exámenes médicos para determinar el alcance de las lesiones sufridas.