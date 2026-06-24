Oración a San Miguel Arcángel: texto completo, origen y cuándo rezarla

Hay oraciones en el mundo cristiano que son verdaderas referencias. Un ejemplo es la oración a San Miguel Arcángel, muy sencilla y fácil de memorizar. La figura de San Miguel tiene un lugar singular dentro del cristianismo. No aparece en la Biblia tantas veces como otros personajes que aparecen, pero cada una de sus intervenciones tiene un peso enorme. Desde los primeros siglos del cristianismo se le ha considerado el gran defensor contra el mal, el jefe de los ejércitos celestiales y un defensor especial del pueblo de Dios.

Cambian las épocas, las preocupaciones y las formas de vivir la fe, pero la imagen de San Miguel derrotando al dragón continúa siendo reconocible para creyentes de todo el mundo.

La oración que lleva su nombre sigue rezándose en parroquias, monasterios, grupos de oración y hogares. Algunas personas la incorporan a su rutina diaria. Otras recurren a ella en momentos especialmente difíciles. Lo cierto es que más de un siglo después de su composición mantiene una vigencia sorprendente.

Texto completo de la oración a San Miguel Arcángel

La versión más conocida y utilizada de la oración compuesta por el papa León XIII dice así:

«San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.

Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio.

Reprímale Dios, pedimos suplicantes.

Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas.

Amén.»

Su lectura apenas requiere unos segundos. El creyente pide ayuda frente al mal, fortaleza para afrontar las dificultades espirituales y la intervención de San Miguel como defensor de la fe. Esa sencillez ha sido precisamente una de las claves de su difusión. No necesita explicaciones complejas ni largas meditaciones previas. Cualquier persona puede comprender fácilmente el mensaje central.

A lo largo de los años han circulado versiones ligeramente distintas dependiendo del idioma o de determinadas traducciones litúrgicas, aunque el contenido esencial permanece intacto.

Historia de la oración a San Miguel: el papa León XIII y su visión

A finales del siglo XIX Europa atravesaba profundas transformaciones y el papado vivía momentos especialmente delicados. En ese contexto apareció una de las historias más conocidas relacionadas con León XIII.

La visión del papa León XIII en 1884

El 13 de octubre de 1884, se dice que el Papa León XIII tuvo una experiencia que le impactó, incluso con la participación de Satanás. Conviene distinguir aquí entre los hechos documentados y la tradición posterior.

La existencia de la oración y su autoría están perfectamente acreditadas. Lo que resulta más difícil de verificar históricamente son algunos detalles concretos de aquella visión, ya que proceden principalmente de testimonios indirectos y recuerdos transmitidos años después.

Para muchos creyentes, aquella experiencia fue el detonante que impulsó al papa a redactar la oración a San Miguel Arcángel.

Por qué se rezaba al final de cada misa hasta el Concilio Vaticano II

Poco después de la composición de la oración, León XIII ordenó que formara parte de una serie de plegarias conocidas como oraciones leoninas.

Estas oraciones debían rezarse al final de las misas celebradas sin canto. Millones de católicos crecieron escuchándolas semana tras semana. Con el paso del tiempo, en muchas parroquias continuaron rezándose por iniciativa propia, especialmente en lugares donde existía una fuerte devoción a San Miguel.

Por qué Juan Pablo II pidió recuperar esta oración

Juan Pablo II en 1994 recordó la importancia de la lucha espiritual en la vida cristiana y citó expresamente la oración a San Miguel Arcángel.

Sus palabras tuvieron bastante repercusión.

No era una petición para modificar la liturgia ni para reinstaurar antiguas normas. Más bien se trataba de una invitación pastoral a redescubrir una oración que, según su criterio, seguía teniendo plena actualidad.

Quién es San Miguel Arcángel: su papel en la Biblia y la tradición

A diferencia de otros personajes bíblicos, San Miguel aparece pocas veces en las Escrituras. Sin embargo, cada una de esas referencias tiene un enorme valor simbólico.

Aunque no aparece mucho en la Biblia, el nombre de San Miguel significa «¿Quién como Dios?». No es una pregunta formulada para obtener respuesta. Es una afirmación de la supremacía divina frente a cualquier forma de orgullo o rebeldía.

San Miguel en el libro del Apocalipsis

La imagen más conocida de San Miguel procede del capítulo 12 del Apocalipsis. Allí se describe una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, identificado tradicionalmente con Satanás.

La escena tiene una enorme fuerza visual. No resulta extraño que haya inspirado incontables pinturas, esculturas y representaciones religiosas durante siglos.

Miguel aparece como un líder. Un guerrero celestial que combate en defensa del plan de Dios.

San Miguel como protector de la Iglesia y de Israel

Las referencias bíblicas a San Miguel también aparecen en el Libro de Daniel. Allí se le presenta como protector del pueblo de Israel. A partir de estos textos, la tradición cristiana desarrolló la idea de San Miguel como defensor de toda la Iglesia.

Esa imagen ha permanecido viva hasta nuestros días.

Diferencia entre Miguel, Gabriel y Rafael

Los tres arcángeles reconocidos explícitamente por la Biblia desempeñan funciones diferentes.

Gabriel es el mensajero . Su nombre aparece asociado a anuncios fundamentales dentro de la historia de la salvación, especialmente la Anunciación a la Virgen María.

. Su nombre aparece asociado a anuncios fundamentales dentro de la historia de la salvación, especialmente la Anunciación a la Virgen María. Rafael aparece en el Libro de Tobías como guía y compañero de viaje. Su figura está vinculada a la protección y a la curación.

como guía y compañero de viaje. Su figura está vinculada a la protección y a la curación. Miguel representa la defensa y el combate espiritual.

Los tres son venerados por la Iglesia, pero cada uno ocupa un papel distinto dentro de la tradición cristiana.

Cuándo rezar la oración a San Miguel Arcángel

Puede rezarse en cualquier circunstancia. Muchas personas la utilizan al comenzar la jornada. Otras prefieren hacerlo antes de dormir. Con ella se busca fuerza interior.

Preguntas frecuentes sobre la oración a San Miguel

¿Quién escribió la oración a San Miguel Arcángel?

La oración la creó el papa León XIII a finales del siglo XIX. Su origen está relacionado con las llamadas oraciones leoninas que se rezaban después de la misa.

¿Cuándo se reza la oración a San Miguel?

No existe una obligación específica. Se reza en cualquier situación que se necesite de forma espiritual.

¿Cuándo es el día de San Miguel Arcángel?

La fiesta litúrgica de San Miguel Arcángel se celebra cada 29 de septiembre.