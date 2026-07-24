Acta sonora de la reunión de las cloacas tras su paso secreto por la Fiscalía General

Los audios que ofrece hoy OKDIARIO son un documento sonoro de la inmundicia de la cloaca socialista, la prueba de que el partido del Gobierno financió una trama criminal con el objetivo de impedir que la justicia y la Guardia Civil investigaran los casos de corrupción que rodean al partido y a la familia de Pedro Sánchez. Era primavera de 2025, allá por el mes de abril, cuando en el despacho del abogado de las cloacas, Jacobo Teijelo, se reúnen este, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el que fuera presidente del Badajoz, Joaquín Parra, imputado en el caso hidrocarburos, y su hijo. Tras esta reunión, a los pocos días, Teijelo y Parra, al que las cloacas utilizan para tratar de recabar informaciones contrarias a la jueza que investiga el caso de David Sánchez, el hermano músico del presidente, hablan por teléfono y el abogado de las cloacas aconseja a su interlocutor sobre cómo aproximarse a la Fiscalía para resolver algunos asuntos que le preocupan, tal como se aprecia en los audios.

Las piezas encajan, porque la justicia está investigando el papel que los máximos responsables del Ministerio Público jugaron en la trama, toda vez que es un hecho probado que Leire Díez y Teijelo se reunieron en secreto, por dos veces, con la mano derecha de Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, un encuentro clandestino, pues de su existencia no hay registro alguno. La primera cita fue el 6 de marzo de 2025 y la segunda, poco después, por lo que cuando la cloaca se reúne en el despacho del abogado de la trama que cobró 120.000 euros del PSOE y se produce después la conversación entre Teijelo y Parra, ya conocían la posición de la Fiscalía General.

El audio es revelador porque la clave está en la secuencia temporal: un mes antes de la reunión y la conversación telefónica entre Teijelo y Parra, los cabecillas de las cloacas, Leire Díez y el abogado Teijelo, se habían reunido en secreto, por dos veces, con la mano derecha del condenado por revelación de secretos Álvaro García Ortiz. Parece obvio que los miembros de las cloacas salieron satisfechos de su reunión en la sede del Ministerio Público. Muy satisfechos.