La política se define en confianza

No es agradable decirlo, pero estamos en un contexto sociopolítico donde a la gente, y también a los jóvenes, les cuesta confiar en sus políticos. La suerte es que, así como la confianza en los políticos y en las instituciones puede disminuir, también puede reconstruirse. Y esta confianza se recupera cuando se demuestra compromiso, competencia y se actúa en el contexto adecuado.

Es aquí donde entra el Govern de Marga Prohens, el Govern del PP de Baleares. Después de ocho años de políticas juveniles estériles o, más claro, inexistentes por parte del pacto llamado progreso, que tenía a los jóvenes olvidados, ha llegado el Govern de Prohens para volver a reconstruir esta confianza. Una confianza perdida con el Govern del Pacte y toda la crispación que vivimos a nivel nacional.

Y no es para menos. El Govern del PP de Baleares ha actuado de forma comprometida y apostando por los jóvenes de Baleares. En el ámbito fiscal, se ha bonificado el 100% del ITP y de sucesiones y donaciones, además de rebajas fiscales en el IRPF. En vivienda y movilidad, se dan ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de la primera vivienda, la implementación de la Hipoteca Joven o el Bono Alquiler Joven, la construcción de nuevas viviendas sociales, siempre beneficiando al joven de aquí, además de la creación de la tarjeta única de transporte para bus, tren y metro.

En el ámbito educativo, se han creado nuevos grados universitarios y de Formación Profesional, se ha facilitado la incorporación de nuevas universidades, la gratuidad de la matrícula universitaria para la excelencia o rentas bajas, el tope de los precios de los menús en la universidad, que eran los más altos de España, las becas a la excelencia para estudiar en el extranjero o la incorporación de más psicólogos que nunca en los centros educativos.

En salud, se creó la primera Dirección General de Salud Mental, ha aumentado la red de psicólogos en los centros de salud y se ha prohibido la venta de bebidas energéticas a menores. En el ámbito laboral, se ha implementado la Cuota Cero para los nuevos autónomos para que puedan iniciar o emprender su negocio, y también se ha ampliado el programa Joves Qualificats para el sector privado.

No hay que olvidar otras medidas que nos afectan de manera indirecta, como la primera Ley de Conciliación. Una ley que nos abre nuevos caminos y nos ayuda y fomenta a los jóvenes a poder formar nuestra familia, sí, un pilar fundamental de nuestra cultura.

Porque recuperar la confianza significa demostrar que la política sirve para mejorar la vida de las personas. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos del presente y del futuro de nuestras islas, hoy.

Los jóvenes tenemos la oportunidad de gobernarnos a nosotros mismos, votando el 23 de mayo a Prohens, una presidenta por y para los jóvenes, tal y como demuestra con todas las políticas realizadas. Las Islas Baleares no tienen futuro sin jóvenes. Y nosotros queremos crear nuestro futuro aquí, en nuestra casa.

*Vicenç Isern es el presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular de las Islas Baleares