Qué son los sacramentos de la Iglesia Católica: los 7, su significado y para qué sirven

Hay conceptos dentro del cristianismo que aparecen una y otra vez y, sin embargo, no siempre se entienden bien. Los sacramentos son uno de ellos.

La Iglesia Católica contempla los sacramentos como mucho más que ceremonias o celebraciones. La doctrina católica enseña algo mucho más profundo: que en ellos actúa Dios de manera real a través de signos visibles.

Dicho de forma sencilla, son acciones concretas mediante las cuales la gracia divina llega al creyente. Agua, aceite, imposición de manos, pan y vino. Son además acompañantes de momentos de la vida humana, como el nacimiento, crecimiento, errores, enfermedades, el amor. Incluso la muerte.

La Iglesia Católica reconoce siete sacramentos. Cada uno responde a una necesidad distinta y cumple una función específica dentro del camino cristiano. Algunos se reciben una sola vez. Otros acompañan al creyente durante años.

Cuántos sacramentos hay y cuáles son: la lista completa

Como hemos visto, la Iglesia Católica enseña que existen exactamente siete sacramentos.

Son los siguientes:

Bautismo.

Confirmación.

Eucaristía.

Penitencia o Reconciliación.

Unción de los Enfermos.

Orden Sagrado.

Matrimonio.

La cifra no es arbitraria ni fruto de una costumbre reciente. Forma parte de una enseñanza consolidada desde hace siglos y reafirmada oficialmente por la Iglesia.

Resulta interesante observar que los siete abarcan prácticamente todas las grandes etapas de la existencia humana. Desde el comienzo de la vida cristiana hasta los momentos de sufrimiento o enfermedad. Desde la construcción de una familia hasta el servicio ministerial dentro de la Iglesia.

Los tres tipos de sacramentos: iniciación, sanación y servicio

Para comprender mejor la función de cada uno, la Iglesia los agrupa en tres grandes categorías.

Sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía

Son los que introducen progresivamente a una persona en la fe y en la comunidad de la Iglesia.

El Bautismo abre la puerta. La Confirmación fortalece lo recibido. La Eucaristía alimenta esa relación con Cristo de forma constante.

Sacramentos de sanación: Penitencia y Unción de los Enfermos

Existen sacramentos orientados específicamente a sanar. La Penitencia se dirige a quienes necesitan reconciliarse con Dios después de haber pecado. La Unción de los Enfermos acompaña situaciones marcadas por la enfermedad, la debilidad física o el deterioro propio de la edad.

Ambos comparten una idea muy humana: cuando alguien atraviesa momentos difíciles necesita ayuda.

Sacramentos de servicio: Orden Sagrado y Matrimonio

Los últimos dos sacramentos tienen una característica peculiar.

Aunque benefician a quienes los reciben, su finalidad va más allá de la persona concreta. El matrimonio, por ejemplo, se dirige a quienes van a formar una familia.

Los 7 sacramentos explicados uno a uno

Bautismo: el sacramento que inicia la vida cristiana

El Bautismo suele ser el primer contacto sacramental de un católico. Es también el más fundamental. Sin él no puede recibirse ninguno de los demás sacramentos.

Hay otro aspecto importante. El Bautismo imprime un carácter permanente. Por eso nunca se repite. Para la doctrina católica, una persona válidamente bautizada lo está para siempre.

Confirmación: el sello del Espíritu Santo

Si el Bautismo marca el comienzo, la Confirmación supone un fortalecimiento de ese camino.

A veces se presenta como una especie de maduración de la fe, aunque esa explicación simplifica bastante una realidad más rica.

Quizá una forma práctica de entenderlo sea esta: la Confirmación no elimina dudas, problemas o dificultades. Lo que busca es fortalecer interiormente al creyente para afrontarlos desde la fe. Solo re recibe una vez.

Eucaristía: la fuente y cumbre de la vida cristiana

La Eucaristía tiene el recuerdo de la Última Cena de Jesús con sus discípulos, y es la consagración del pan y el vino, que se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Penitencia y Reconciliación: el sacramento del perdón

Pocas experiencias son tan universales como equivocarse. La estructura es esta: Examen de conciencia, arrepentimiento, confesión, absolución, penitencia.

Sin embargo, detrás de esa secuencia hay una dimensión profundamente humana.

Detenerse para analizar la propia conducta no resulta fácil. Admitir errores tampoco. Mucho menos verbalizarlos.

Quizá por eso la confesión sigue siendo un sacramento que provoca reacciones tan diversas.

Unción de los Enfermos: el sacramento de la sanación

Durante mucho tiempo fue habitual relacionar este sacramento únicamente con la proximidad de la muerte. Todavía hoy esa idea persiste en algunos lugares.

El sacerdote unge al enfermo con óleo bendecido y reza por él. La finalidad principal es espiritual. Se busca ofrecer consuelo, fortaleza y esperanza en momentos que suelen estar cargados de incertidumbre.

Orden Sagrado: el ministerio apostólico en tres grados

Con el Orden Sagrado, algunos hombres ejercerán un ministerio en la Iglesia.

Desde la perspectiva católica, la ordenación implica una consagración permanente al servicio de Dios y de la comunidad.

No se entiende como una simple función organizativa. Tampoco como un cargo administrativo.

Matrimonio: la alianza entre el hombre y la mujer

Probablemente ningún sacramento resulte tan familiar para la mayoría de las personas como el Matrimonio. Incluso quienes no practican la religión suelen reconocer muchos de sus elementos: el intercambio de consentimiento, las promesas, los anillos o la bendición nupcial.

Su finalidad incluye el bien mutuo de los esposos y la apertura a la transmisión de la vida.

Preguntas frecuentes sobre los sacramentos

¿Quién instituyó los sacramentos?

Se atribuyen a Jesucristo y se consideran parte esencial de la fe cristiana.

¿Cuántos sacramentos se pueden recibir una sola vez?

Tres sacramentos solo pueden recibirse una vez:

Bautismo.

Confirmación.

Orden Sagrado.

¿Los protestantes tienen los mismos sacramentos que los católicos?

No exactamente. La mayor parte de las Iglesias Protestantes solo reconoce el Bautismo y a Eucaristía.