Qué es un obispo: funciones y diferencia con el Papa y los cardenales

Hay términos que todos hemos escuchado alguna vez, pero que pocas veces nos detenemos a definir. «Obispo» es uno de ellos. La estructura de la Iglesia católica tiene siglos de historia detrás y no siempre resulta intuitiva para quien no está familiarizado con ella.

Lo cierto es que los obispos ocupan una posición fundamental. Es el encargado de gestionar su diócesis, con todo lo que ello conlleva.

Qué es un obispo y qué función tiene en la Iglesia

Realmente es un sacerdote con el sacramento del Orden administrado, nombrado para la dirección y gestión de una diócesis en determinado territorio. Tiene que gobernar su territorio, también enseñar y santificar.

Un obispo enseña cuando transmite la doctrina católica mediante cartas pastorales, homilías o intervenciones públicas. Santifica cuando preside celebraciones litúrgicas y administra determinados sacramentos.

Cómo se nombra a un obispo: el proceso de designación papal

No existen campañas públicas, tampoco listas oficiales de candidatos. La mayor parte del procedimiento se desarrolla de manera reservada.

Cuando quedará vacante un puesto de obispo, la Santa Sede comienza a estudiar posibles sustitutos. El primer paso suele recaer en el nuncio apostólico, que actúa como representante del Vaticano en cada país. Su trabajo consiste en recoger información.

Y lo hace consultando a personas que conocen bien la realidad eclesial: otros obispos, sacerdotes, responsables de seminarios, superiores religiosos o laicos con responsabilidades destacadas dentro de la Iglesia.

Las consultas son confidenciales. Esa discreción busca garantizar valoraciones sinceras y evitar presiones externas. A partir de toda esa información se elabora un informe con varios nombres considerados aptos para el cargo.

Posteriormente, la documentación llega al Dicasterio para los Obispos, en Roma. Allí se estudian los perfiles y se elevan recomendaciones al Papa. La decisión final corresponde siempre al pontífice.

Diferencia entre obispo, arzobispo, cardenal y Papa

Es probablemente la duda más frecuente. La jerarquía eclesiástica se conoce de forma general, pero los matices suelen perderse.

Obispo

El obispo es el responsable directo de una diócesis.

Arzobispo

La diferencia con el obispo está en el cargo que ocupa. Las archidiócesis suelen tener una importancia histórica, demográfica o institucional especial. Algunas ejercen funciones de coordinación sobre otras diócesis agrupadas en una misma provincia eclesiástica.

Por eso los arzobispos asumen determinadas responsabilidades adicionales.

Cardenal

Aquí aparece una de las confusiones más extendidas. Se trata de una dignidad que concede directamente el Papa a obispos y arzobispos normalmente.

Papa

El Papa es la cúspide de la Iglesia, la máxima autoridad. Nadie está en la Santa Sede por encima de él.

Su misión no se limita a dirigir una diócesis concreta. Ejerce un liderazgo global que abarca cuestiones doctrinales, pastorales, administrativas e institucionales.

Por eso los nombramientos episcopales dependen directamente de su autoridad.

Qué es la ordenación episcopal: el rito de consagración

Ser nombrado obispo no basta por sí solo, es un rito y ceremonia solemnes, conocida tradicionalmente como consagración episcopal. La ceremonia suele celebrarse en una catedral abarrotada de fieles, sacerdotes y representantes de otras diócesis. En muchos casos se convierte en un acontecimiento importante para toda la Iglesia local.

El momento central llega con la imposición de manos por parte de varios obispos.

El anillo episcopal simboliza la fidelidad del obispo a la Iglesia. La mitra representa su autoridad espiritual. El báculo recuerda la imagen del pastor que guía a su comunidad.

Son símbolos antiguos, pero siguen formando parte de la identidad visual del episcopado.

Cuántos obispos hay en España

Responder a esta pregunta requiere una pequeña aclaración previa. Hay obispos activos y otros llamados eméritos, y no todos gestionan una diócesis.

Según datos difundidos a finales de 2025 por medios especializados basados en información eclesial, España contaba con 123 obispos. De ellos, 75 permanecían en activo mientras que el resto eran eméritos.

La cifra puede variar con relativa rapidez.

El papel del obispo en la visita del Papa León XIV a España

Cuando un Papa visita un país, gran parte de la atención se concentra en su figura. Sin embargo, detrás de cada encuentro, desplazamiento o celebración suele existir un trabajo previo enorme desarrollado por las diócesis y sus obispos.

La visita reciente de León XIV a España en junio de 2026 ha puesto de manifiesto cómo los obispos participaron activamente en la preparación de todo lo que rodea a la visita papal. Sobre todo a nivel de movilizar a sus respectivas comunidades.

Durante la visita, León XIV mantuvo también encuentros específicos con el episcopado español, siguiendo una práctica habitual en los viajes apostólicos.

Obispos auxiliares y obispos eméritos: qué son

No todos los obispos ejercen exactamente el mismo tipo de responsabilidad. Existen situaciones particulares que conviene distinguir.

Obispo auxiliar

Algunas diócesis tienen una dimensión tan grande que resulta complicado para una sola persona atender todas las necesidades pastorales. En esos casos la Santa Sede puede nombrar obispos auxiliares.

Su misión consiste en ayudar al obispo diocesano.

Pueden presidir celebraciones, realizar visitas pastorales, asumir áreas concretas de trabajo y representar a la diócesis en numerosos actos.

Obispo emérito

Cuando un obispo cumple 75 años presenta su renuncia al Papa, tal como establece el derecho canónico.

Una vez aceptada, pasa a ser obispo emérito, eso no significa que abandone toda actividad. De hecho, muchos continúan colaborando durante años.

Celebran confirmaciones, participan en encuentros pastorales, predican retiros espirituales o ayudan en tareas concretas cuando se les solicita.