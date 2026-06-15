Qué es un cardenal: funciones, cómo se nombra y cuántos hay en España

Cuando una chimenea de la Capilla Sixtina comienza a ocupar titulares en medios de todo el mundo, hay una figura que reaparece inevitablemente en la conversación pública: la del cardenal. Vemos a hombres vestidos de rojo reunidos en cónclave para la elección del nuevo Papa.

Muchos dirigen grandes archidiócesis repartidas por distintos continentes, otros están desempeñando sus funciones en el mismo Vaticano.

A menudo se piensa que un cardenal es simplemente un «candidato a Papa». La realidad es bastante más interesante.

Qué es un cardenal y qué función tiene en la Iglesia

Se trata de un cargo o dignidad concedida por el Papa a algunas personas, generalmente obispos, con la cual entran en el Colegio Cardenalicio.

La mayoría de los cardenales son obispos. De hecho, actualmente es lo habitual. Sin embargo, técnicamente la condición de cardenal no deriva del sacramento del orden episcopal, sino de una designación papal.

Hay cardenales que gestionan archidiócesis con millones de fieles. Otros dedican buena parte de su tiempo a tareas diplomáticas o a la coordinación de proyectos internacionales.

No existe un perfil único. Y quizá ahí resida una de las características más interesantes del Colegio Cardenalicio. Reúne experiencias muy diferentes bajo una misma misión común.

Cómo se nombra a un cardenal: el consistorio papal

A diferencia de lo que sucede con algunos nombramientos civiles o políticos, no existe un procedimiento abierto para convertirse en cardenal.

La decisión corresponde exclusivamente al Papa. Es él quien elige a las personas que considera adecuadas para incorporarse al Colegio Cardenalicio.

No hay candidaturas oficiales. Tampoco procesos electorales. En muchas ocasiones los nombramientos recaen sobre arzobispos de sedes históricamente importantes, aunque no siempre ocurre así. Cada pontífice tiene libertad para configurar el colegio según sus propias prioridades pastorales y eclesiales.

Entre los símbolos que lleva el cardenal, está el conocido birrete rojo, además de un anillo cardenalicio y se les asigna una iglesia titular en Roma.

Cuántos cardenales hay en el mundo y cuántos pueden votar en el cónclave

Esta es una de las preguntas más habituales cuando se habla del Colegio Cardenalicio. La respuesta exacta cambia constantemente. Se dice que la cifra de cardenales en todo el mundo supera las doscientas personas. Solo podrán participar en el cónclave para elegir Papa los que superen los 80 años.

Esta votación es una gran responsabilidad, al fin y al cabo, la persona elegida será quien dirija a más de mil millones de católicos repartidos por todos los continentes.

Cuántos cardenales españoles hay y quiénes son

España siempre ha tenido una presencia destacada en el Colegio Cardenalicio. Hay muchos nombres conocidos de cardenales españoles en la actualidad. Entre ellos están José Cobo Cano, arzobispo de Madrid; Juan José Omella, arzobispo emérito de Barcelona; Carlos Osoro Sierra, arzobispo emérito de Madrid; Antonio Cañizares Llovera, arzobispo emérito de Valencia; y algunos otros.

No todos ellos son electores. Ese detalle suele generar cierta confusión porque muchas personas asumen que ser cardenal implica automáticamente participar en la elección del Papa.

También conviene recordar algo importante: ninguna sede tiene garantizado automáticamente un cardenal. El nombramiento depende siempre de la decisión del Papa.

Diferencia entre cardenal, obispo y Papa

El obispo es quien dirige una diócesis. Ha recibido la plenitud del sacramento del orden y forma parte de la sucesión apostólica. Su responsabilidad principal consiste en acompañar pastoralmente a la Iglesia que tiene encomendada.

El cardenal, en cambio, no constituye un grado sacramental diferente. Como hemos visto, es una dignidad concedida por el Papa.

El Papa ocupa un lugar completamente distinto. Es el obispo de Roma y el sucesor de San Pedro. Su autoridad se extiende a toda la Iglesia católica.

El cardenal Cobo: el cardenal de Madrid que recibe al Papa León XIV

José Cobo Cano fue ordenado cardenal en 2023, y su papel ha sido relevante en la Archidiócesis de Madrid y a nivel nacional e internacional.

La importancia de Madrid dentro de la Iglesia española explica en parte esa visibilidad. No se trata únicamente de la capital política del país. También es una de las sedes episcopales con mayor peso institucional.

La visita reciente de León XIV a España ha permitido proyectar internacionalmente la figura del cardenal Cobo, que ya era considerado una de las voces más influyentes del episcopado español.

Por qué los cardenales visten de rojo

Si hay un elemento que identifica visualmente a los cardenales es, sin duda, el color rojo. Basta observar una fotografía de un consistorio para reconocer inmediatamente quiénes son.

No se trata de una elección estética, el rojo cardenalicio posee un significado profundamente simbólico. Representa la disposición a defender la fe incluso hasta el derramamiento de la propia sangre. Es una referencia histórica al martirio y a la entrega total al servicio de la Iglesia.

Por esa razón el birrete rojo que reciben los nuevos cardenales durante el consistorio tiene tanta importancia. La indumentaria varía según el contexto litúrgico, ceremonial o pastoral.

Aun así, el rojo sigue siendo el rasgo más característico asociado al cardenalato.