La frase de San Alfonso María de Ligorio sobre la oración que muchos consideran la más importante jamás escrita: «Quien reza se salva; quien no reza se condena»

Raramente en los anales de la espiritualidad una frase puede tener más poder, brevedad y fuerza que la pronunciada por el Santo Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII: «La persona que ora está salvada; la persona que no ora está condenada». Para muchos teólogos y directores espirituales no existe otra frase que exprese mejor la espiritualidad con tan concretas y prácticas implicaciones. A simple vista la fuerza de su frase puede parecer un hecho obvio, sonando un poco amenazante al oído del hombre moderno. Sin embargo y si se profundiza en la espiritualidad del Santo Neopolitano, vemos que no es una amenaza absoluta sino una constatación teológica y psicológica de una lógica implacable.

¿Cómo era el Santo?

San Alfonso de Ligorio no era un teórico ajeno a las realidades de la vida, ni un sacerdote sin ningún contacto con la gente real. Además de ser un brillante abogado, también fue un muy exitoso predicador de misiones populares entre la gente más humilde, los campesinos y los trabajadores del Reino de Nápoles. Él conocía las debilidades de la humanidad, la inestabilidad de la voluntad y la forma en la que las buenas resoluciones se desvanecen ante la primera dificultad.

La necesidad absoluta de la gracia

Para comprender la famosa sentencia de su tratado Del gran medio de la oración, hay que situarse en el núcleo de la antropología cristiana. San Alfonso recordaba que el ser humano busca el bien, pero experimenta una debilidad estructural para alcanzarlo por sus solas fuerzas. La tentación, el desaliento y el egoísmo superan con frecuencia la capacidad de la pura voluntad.

Aquí es donde entra el concepto de gracia. Según la doctrina tradicional, Dios concede a todos los hombres las gracias suficientes para empezar a obrar el bien, pero reserva ciertas gracias eficaces, necesarias para perseverar hasta el final, a quienes se las piden perseverantemente.

La utilidad de la oración

La oración no es, por tanto, una mera costumbre devota, un ejercicio de relajación o un adorno piadoso para momentos de nostalgia espiritual. Es la llave indispensable para abrir el auxilio divino.

Decir que «quien reza se salva» equivale a afirmar que quien mantiene un contacto vivo y constante con Dios recibe los auxilios necesarios para no sucumbir a las pruebas de la vida. Por el contrario, interrumpir esa comunicación equivale a pretender cruzar un desierto sin agua: el colapso no es una posibilidad remota, sino una consecuencia inevitable del propio desamparo.

El peligro de la autosuficiencia espiritual

Uno de los aspectos más agudos del análisis de Ligorio es su crítica a la falsa seguridad moral. Es frecuente pensar que para mantenerse firme basta con tener claros los principios, acumular conocimientos o poseer una intención recta. Alfonso desmontaba esta ilusión con pragmatismo.

Los mayores colapsos espirituales y las caídas más sonadas no suelen comenzar con grandes extravíos, sino con el abandono progresivo del trato personal con Dios.

Cuando la persona deja de rezar, empieza a confiar exclusivamente en su propio criterio, en sus fuerzas psicológicas o en su estatus moral. Es el inicio del repliegue narcisista. Sin el contraste diario de la oración, el juicio personal se vuelve complaciente y la conciencia pierde finura para detectar el engaño o la deriva egoísta.

Consecuencias de aislarse

La condena a la que alude el santo no debe entenderse únicamente como un castigo divino arbitrario impuesto al final de los días. Es, en gran medida, la consecuencia lógica de un proceso de aislamiento elegido. Quien rehúsa la ayuda divina y rechaza el diálogo con su Creador termina cerrando las puertas a la propia salvación, ahogado en la trampa de su propia autosuficiencia.

Oración no es repetir fórmulas, sino sostener un vínculo

Con frecuencia se malinterpreta la afirmación al reducir la oración a un cumplimiento mecánico de rezos o rituales externos. San Alfonso no se refería a la repetición irreflexiva de textos memorizados, aunque reconocía el valor de la oración vocal. Para él, rezar es fundamentalmente levantar el corazón a Dios, exponer las verdaderas necesidades, pedir auxilio en la tentación y cultivar una amistad sincera con quien sabemos que nos ama.

Exigía una oración humilde, confiada y, sobre todo, perseverante. La clave del éxito espiritual no reside en sentir grandes emociones en la capilla ni en alcanzar estados de elevación mística, sino en acudir a la cita diaria incluso cuando la aridez, el cansancio o la rutina hagan mella. Es en el momento de la dificultad cuando la petición de ayuda cobra todo su valor transformador.

Un principio válido para el ritmo de la vida contemporánea

Aunque el lenguaje de San Alfonso María de Ligorio pertenece al siglo XVIII, la intuición de fondo conserva un peso rotundo en un entorno saturado de ruido y prisa. Vivimos bajo la tiranía de la inmediatez, donde la acción constante y la productividad miden el valor de las personas. En un contexto así, dedicar tiempo a la oración se percibe a menudo como una pérdida de tiempo inútil.