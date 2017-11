Florentino Pérez: “Ya lo decía Bernabéu, nos critican porque nos tienen envidia”

Florentino Pérez participó en el Maratón de Entrevistas para un Récord Guinness que realiza OKDIARIO en el Room Mate Óscar Hotel. El presidente del Real Madrid analizó el documental que se estrenó el pasado jueves en el Santiago Bernabéu y que desde el viernes se puede disfrutar en cines.

“Es una película sobre su vida que ha hecho Salazar-Simpson. Hemos hecho un preestreno en el estadio y va a ser un gran éxito. Es una manera de conocer a un personaje que no todo el mundo conoce”, aseguró.

Al máximo mandatario blanco le sorprendió conocer detalles de Bernabéu que no sabía: “Me ha sorprendido muchas cosas que no conocía. Primero como persona y luego su vinculación con el madridismo en la época de la guerra y de la posguerra. También como administró Bernabéu el Real Madrid durante una etapa de España. Tras la guerra, que no había dinero hizo unos bonos y creó el estadio mas grande del mundo ya que tenía la idea de que con el dinero de la taquilla podría fichar a los grandes jugadores. Y así lo hizo”.

Por otro lado, aseguró que Bernabéu creó “el Madrid es mágico que hay hoy” y, a pesar de los años que lleva como presidente, que cada día lo sigue descubriendo. Además, Florentino utilizó a la Copa de Europa para ensalzar al club: “Después de la Sexta se tardaron 32 años en ganar la Séptima, pero como las grandes marcas, el Madrid siempre vuelve“.

Por último, sobre las críticas que suele recibir el Real Madrid, fue contundente utilizando unas palabras de don Santiago: “Ya lo decía Bernabéu, nos critican porque nos tienen envidia”. “Tenemos un buen equipo y un buen entrenador”, finalizó.